Umiera zbyt dużo kobiet w ciąży. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje

Raport „Trends in maternal mortality” pokazuje alarmujące dane, jeśli chodzi o zdrowie kobiet – niemal we wszystkich regionach świata liczba zgonów matek albo wzrosła, albo stanęła w miejscu. WHO wylicza, że na świecie co dwie minuty umiera kobieta w ciąży, w czasie porodu lub w ciągu sześciu tygodni po nim (najświeższe dane z raportu pochodzą z roku 2020).

Ciąża i poród – tragiczne doświadczenie dla milionów ludzi

„Chociaż ciąża powinna być czasem ogromnej nadziei i pozytywnym doświadczeniem dla wszystkich kobiet, jest wciąż tragicznym doświadczeniem dla milionów ludzi na całym świecie, którzy nie mają dostępu do wysokiej jakości, pełnej szacunku opieki zdrowotnej. Nowe statystyki ujawniają pilną potrzebę zapewnienia każdej kobiecie i dziewczynce dostępu do krytycznych usług zdrowotnych przed, w trakcie i po porodzie oraz możliwości pełnego korzystania ze swoich praw reprodukcyjnych”– powiedział cytowany w komunikacie WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia.

Najwięcej matek umiera w Afryce Subsaharyjskiej

W dwóch z ośmiu regionów ONZ – w Europie i Ameryce Północnej oraz Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – wskaźnik śmiertelności okołoporodowej matek wzrósł w latach 2016-2020 odpowiednio o 17% i 15%. W innych miejscach ten wskaźnik się zatrzymał. Raport pokazuje jednak, że postęp też jest możliwy. Dwa regiony – Australia i Nowa Zelandia oraz Azja Środkowa i Południowa – wykazały znaczne spadki (odpowiednio o 35% i 16%) wskaźników śmiertelności matek w tym samym okresie, podobnie jak 31 krajów na całym świecie. W Polsce – jak wynika z raportu – wskaźnik śmiertelności matek znacznie spadł od 2000 roku, jednak w ostatnich latach również zatrzymał się miejscu.

Ogólnie rzecz biorąc, zgony matek nadal koncentrują się głównie w najbiedniejszych częściach świata oraz w krajach dotkniętych konfliktami. W 2020 r. około 70% wszystkich zgonów matek miało miejsce w Afryce Subsaharyjskiej.

