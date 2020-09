Wkrótce rodzisz i nie wiesz, jak się przygotować na wyjazd do szpitala? Odpowiadamy na wątpliwości

Jaką koszulę zabrać do szpitala?

Położne dla Ciebie to akcja zrzeszająca położne i studentki położnictwa, które w czasie lockdownu chciały za pomocą Internetu udzielać merytorycznego wsparcia przyszłym mamom. Choć obecnie restrykcje nie są już tak zaostrzone, specjalistki kontynuują swoją działalność w sieci. Tym razem napisały na swoim instagramowym koncie o tym, jak przygotować się do porodu pod względem wyglądu.

Koszula porodowa, jak zaznaczają Położne dla Ciebie, powinna być komfortowa i nie krępować ruchów. Ma nie przeszkadzać przyszłej mamie w badaniu EKG i umożliwić swobodne odsłonięcie brzucha, a po porodzie – przytulenie i nakarmienie dziecka. Paniom rodzącym w wodzie przyda się stanik lub top, choć część z nich wchodzi do wanny nago, co, jak podkreślają ekspertki, dla profesjonalnej położnej nie powinno stanowić problemu.

Czy przed przyjazdem do szpitala trzeba wydepilować miejsca intymne?

Odpowiedź brzmi: lepiej nie. Choć nie ma znaczenia, czy masz owłosiony wzgórek łonowy, to wargi sromowe, włosy między nogami, w okolicy ujścia pochwy i odbytu nie powinny być golone. Depilacja uszkadza bowiem naskórek i może przyczynić się do gorszego gojenia krocza po jego pęknięciu bądź nacięciu. Jeśli golenie okaże się w trakcie porodu jednak konieczne, zrobią to położne, które mają do dyspozycji maszynki jednorazowe. Przy porodzie bez powikłań pacjentki nie są depilowane.

Czy w czasie porodu trzeba nosić soczewki zamiast okularów?

Nie. Najlepiej wybrać to, w czym czujesz się bardziej komfortowo. Co więcej, to soczewki mogą powodować dyskomfort, ponieważ wzrost ciśnienia w gałkach ocznych podczas porodu powoduje ograniczoną produkcję łez, a co za tym idzie – możliwe pieczenie oczu.

Czy do porodu można przyjechać z pomalowanymi paznokciami?

Paznokcie u nóg można mieć pomalowane, ale z lakieru (także hybrydowego) na palcach rąk lepiej zrezygnować. W trakcie porodu może być bowiem użyty pulsometr, wskazujący utlenowanie krwi tętniczej, który zakłada się właśnie na palec.