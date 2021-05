Poród pośladkowy a cięcie cesarskie. Czym grozi taki poród?

Poród pośladkowy niesie poważne zagrożenie zarówno dla matki, jak i dziecka, dlatego obecnie często kończy się cesarskim cięciem. Na czym polega i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Co to jest poród pośladkowy?

Poród pośladkowy inaczej nazywany jest miednicowym. Polega na niewłaściwym ułożeniu dziecka w kanale rodnym. W prawidłowej ciąży dziecko obraca się główką do dołu, przygotowując się do przyjścia na świat. Główka rodzi się jako pierwsza, więc dziecku nie grozi niedotlenienie.

Przy położeniu podłużnym miednicowym pierwsze rodzą się nóżki. Główka jest ostatnia, co grozi niedotlenieniem dziecka. Dodatkowo nogi lżej napierają na kanał rodny niż główka, dlatego poród trwa dużo dłużej, a rozwarcie wolniej postępuje. Dziecko może też się zaklinować w kanale rodnym.

Ułożenie płodu w brzuchu

Do 32. tygodnia ciąży dzieci nieustannie obracają się w brzuchu, przybierając dowolne pozycje. Przed 32. tygodniem powinny jednak przyjąć pozycję fizjologiczną, czyli główką do dołu.

W niektórych przypadkach przekręcają się dużo później, tuż przed samym terminem porodu. Zdarza się to jednak rzadko, ponieważ pod koniec ciąży maluchy nie mają już miejsca w brzuchu, by się obrócić. Może tak się stać w przypadku, gdy dziecko jest drobne i ma niską masę.

Jeśli przy wykonywaniu badania USG okaże się, że dziecko się nie obróciło, lekarz może zalecić częstszą obserwację ułożenia płodu. Gdy sytuacja się nie zmieni, kobieta może otrzymać wskazanie do rozwiązania ciąży za pomocą cesarskiego cięcia.

Przyczyny ułożenia pośladkowego

Nie wiadomo do końca, co odpowiada za nieobrócenie się płodu główką do domu. Przyjmuje się jednak, że może to mieć związek z:

masą dziecka (niska masa sprzyja miednicowemu ułożeniu)

budową łożyska

nieprawidłowościami anatomicznymi miednicy

Jeśli dochodzi do przedwczesnego porodu, dziecko również może być ułożone miednicowo. W tym wypadku najprawdopodobniej zwyczajnie nie zdążyło się przekręcić.

Poród miednicowy naturalny

Poród pośladkowy siłami natury rzadko kiedy dochodzi do skutku. Z reguły lekarze nie ryzykują zdrowia i życia matki i dziecka, od razu zalecając cesarskie cięcie.

Może się jednak wydarzyć, że kobieta urodzi siłami natury dziecko, które jest ułożone miednicowo. Najczęściej tak się dzieje, gdy maluch ma nogi zgięte w kolanach, tak jakby siedział nad miednicą mamy. W takiej sytuacji doświadczony lekarz jest w stanie tak poprowadzić poród, by dziecko przyszło na świat zdrowe.

Zaleca się jednak, by kobieta, która rodzi dziecko ułożone pośladkowo, nie rodziła po raz pierwszy, a jej miednica była szeroka. Dziecko powinno też być drobne i nie przekraczać 3,5 kg.

Jeśli maluch ma wyprostowane nogi lub przyjął pozycję kolankową, lekarze od razu kończą ciążę w sposób operacyjny.

Rodzaje ułożenia miednicowego

Od ułożenia dziecka w brzuchu zależy sposób zakończenia ciąży. Nie każde położenie miednicowe oznacza to samo. Położnicy rozróżniają je między sobą, ważąc w ten sposób ryzyko związane z porodem siłami natury.

Wyróżnia się:

ułożenie miednicowe zupełne – gdy nogi są zgięte w kolanach

ułożenie miednicowe niezupełne – gdy dziecko ma wyprostowane nóżki, a stopy blisko twarzy

ułożenie kolankowe zupełne – gdy kolana znajdują się nad kanałem rodnym

ułożenie kolankowe niezupełne – gdy jedno olano ułożone jest nad kanałem rodnym, a drugie nie

ułożenie stópkowe zupełne –gdy nóżki znajdują się nad kanałem rodnym

ułożenie stópkowe niezupełne – gdy jedna nóżka ułożona jest nad kanałem rodnym, a druga zgięta

Zagrożenia związane z porodem pośladkowym

Poród miednicowy niesie szereg zagrożeń dla życia i zdrowia dziecka. Ułożenie pośladkowe wiąże się z:

przedłużeniem się porodu

odklejeniem łożyska

niedotlenieniem dziecka

zaklinowaniem barków lub główki dziecka w kanale rodnym

uszkodzeniem barków

Z tego względu obecnie przy ułożeniu miednicowym najczęściej wykonywane jest cesarskie cięcie.

