Co oznacza plamienie przed porodem? Co najmniej kilka rzeczy

Plamienie przed porodem może pojawić się tuż przed samym terminem porodu. W takiej sytuacji wcale nie musi oznaczać zbliżającego się rozwiązania, bo przyczyn plamienia może być wiele. Co trzeba wiedzieć na ten temat i kiedy wybrać się do lekarza?

Czym jest plamienie przed porodem?

Przed porodem mogą wystąpić różne objawy ze strony organizmu, które zwiastują zbliżające się zakończenie ciąży. Tuż przed powitaniem na świecie dziecka kobieta zaczyna oddychać lżej. To znak, że brzuch się opuścił, a dziecko zaczęło ustawiać w kanale rodnym. W takiej sytuacji zmniejsza się nacisk na przeponę, a oddech staje lżejszy.

Ale to nie jedyne oznaki nadchodzącego porodu. Do innych należą m.in. odejście czopa śluzowego, skurcze, wydzielina z dróg rodnych oznaczająca skracanie się szyjki macicy. I właśnie ta wydzielina często wzbudza niepokój mam.

Co może oznaczać plamienie przed terminem porodu?

Jeśli plamienie pojawia się tuż przed terminem porodu może być spowodowane:

odejściem czopa śluzowego

umiejscowieniem łożyska tzw. łożyskiem przodującym

odklejaniem się łożyska



infekcją dróg rodnych

pęknięcia macicy

polipów szyjki macicy

Plamienie a czop śluzowy

Plamienie przed porodem najczęściej jest spowodowane odchodzeniem czopa śluzowego. Jest to tzw. „korek” ze śluzu, który zamyka ujście dróg rodnych, by zabezpieczyć dziecko przed przenikaniem wirusów i drobnoustrojów. Przed samym porodem korek ten wypada, odblokowując drogi rodne. Najczęściej odejściu jego nie towarzyszy ból ani inne dolegliwości. Pojawia się śluz z domieszką krwi lub brązowej wydzieliny.

Odejściem czopa śluzowego nie należy się martwić. Od tego momentu dobrze jest pozostawać w gotowości, by ruszyć do szpitala wraz z pojawieniem się skurczy czy odejściem wód płodowych. Po odejściu czopa śluzowego poród może rozpocząć się w czasie najbliższych kilkudziesięciu godzin lub... kilku dni. Nie należy panikować, po prostu czekać na wystąpienie objawów porodu.

Plamienie a infekcja dróg rodnych

Pojawienie się wydzieliny z dróg rodnych może być także sygnałem infekcji. Oprócz plamienia mogą wystąpić również pieczenie czy swędzenie pochwy. W takiej sytuacji trzeba zgłosić się na izbę przyjęć szpitala położniczego, bo stan zapalny w drogach rodnych powinien zostać wyleczony przed porodem. Lekarz oceni stan pacjentki i zaleci odpowiednie postępowanie. Może ono polegać na przyjmowaniu globulek dopochwowych, które wyleczą infekcję.

Plamienie przed porodem a łożysko przodujące

Plamienie może być spowodowane także umiejscowieniem łożyska. Jeśli znajduje się ono tuż przy wejściu do dróg rodnych (a nie na ścianie tak jak powinno być) nazywane jest wtedy łożyskiem przodującym. Nie wiadomo, z jakich przyczyn łożysko umiejscawia się w tym miejscu, ale wskazuje się, że mogą na to wpływać jakieś nieprawidłowości w budowie dróg rodnych.

Łożysko przodujące traktuje się jako powikłanie ciąży. Jest ono wskazaniem do obserwacji ciężarnej na patologii ciąży. Takie łożysko może się odkleić od macicy, co zagraża życiu dziecka i mamy. Plamienie może być oznaką odklejania się go, dlatego ciężarna powinna leżeć i odpoczywać, najczęściej pod kontrolą lekarzy.

Plamienie przed porodem a odklejenie łożyska

Pojawienie się plamienia tuż przed terminem porodu może być sygnałem odklejania się łożyska. Jeśli plamienie zmienia się w krwawienie i towarzyszy mu bardzo silny ból brzucha, należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe. Ciężarna powinna znaleźć się w szpitalu, bo odklejenie łożyska t stan zagrożenia życia. W takiej sytuacji natychmiast wykonuje się cesarskie cięcie.

Czytaj też:

Czop śluzowy: jak wygląda i czy oznacza początek porodu?