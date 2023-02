W Warszawie urodziły się bliźniaki o różnych kolorach skóry. Jak to możliwe?

Jeden z braci jest jasnoróżowy i blady, drugi mocno rumiany, wręcz czerwony. Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że to bracia bliźniacy – genetycznie identyczni.

Ojciec: „Uratowaliście trzy życia”

Niesamowite zdjęcie w mediach społecznościowych zamieściło Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM (UCZKiN). Na Facebooku na post odpowiedział szczęśliwy ojciec bliźniaków: „Jestem tatą tych dwóch przystojniaków:) dacie radę chłopaki! Dziękuję bardzo niesamowitemu zespołowi uratowaliście trzy życia” – skomentował (pisownia oryginalna). Bracia przyszli na świat poprzez pilne cięcie cesarskie.

Jak to możliwe, że bliźniaki mają różne kolory skóry?

Jak tłumaczą specjaliści UCZKiN w tej ciąży wystąpiło rzadkie, ale bardzo poważne powikłanie jakim jest TAPS (z ang. Twin Anemia Policytemia Sequence), czyli sekwencja czerwienicy niedokrwistości bliźniaczej. „Zaburzenie to może wystąpić w ciążach mnogich, w których płody nierównomiernie dzielą jedno łożysko i sieć naczyń. Jeden z bliźniąt (ten blady) cierpi na niedokrwistość (anemię, ma za małą liczbę krwinek czerwonych), a drugi (ten rumiany) wręcz odwrotnie ma nadmiar krwinek czerwonych (nadkrwistość). TAPS może rozwinąć się samoistnie lub wtórnie jako powikłanie laserowego leczenia klasycznego zespołu przetoczenia między płodami (TTTS – ang. Twin to Twin Transfusion Syndrome)” – czytamy w poście UCZKiN.

instagram

Lekarze podkreślają, że postępowanie przy zespole TAPS nie jest do końca ustalone, więc za każdym razem specjaliści muszą dopasować je do pacjentki i jej dzieci. Kobieta od początku roku była pod opieką Poradni Ciąży Mnogiej. Najważniejsza informacja przekazana przez UCZKiN to ta, że mama i dzieci czują się dobrze.

Czytaj też:

Niezwykły pomysł położnych ze Szczecina. Rodzice zachwyceniCzytaj też:

Te medyczne mity są niezwykle szkodliwe. Lekarz wylicza „zagrożenia”