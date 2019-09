Czy warto posyłać dzieci do przedszkola? Badania nie pozostawiają złudzeń

Czy uczęszczanie do przedszkola może rzeczywiście wpłynąć na rozwój dziecka? Odpowiedź, zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w czasopiśmie „Child Development” brzmi „tak” – jeśli jest to dobre przedszkole o wysokich standardach nauczania i ogólnego prowadzenia dzieci.

Przedszkole ma wiele zalet

Zdaniem rzecznika American Academy of Pediatrics P. Gail Williams, która jest również pediatrą rozwojowo-behawioralnym, przedszkole ma wiele zalet. Pomaga młodym ludziom nauczyć się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. Zauważyła, że ​​może to również skutkować długofalowymi korzyściami w procesie edukacji. Wyjaśniła, że dzieci we wczesnych latach uczą się w różnych sytuacjach poprzez zabawę i naukę także od innych dzieci.

Powiedziała też, że ​​korzyści płynące z uczenia się m.in. zamiłowania do książek, mogą pochodzić z przedszkola i stanowić dla dzieci solidny fundament podczas dalszej edukacji. Zgadza się z tym Tara Phebus, dyrektor wykonawczy Nevada Institute for Children Research and Policy:

„Niektóre z najczęściej cytowanych korzyści dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmują poszerzenie słownictwa i innych umiejętności związanych z czytaniem i pisaniem, a także rozwój umiejętności matematycznych, takich jak liczenie, grupowanie i rozpoznawanie wzorów” – powiedziała, zauważając, że jest to dodatek do różnych korzyści emocjonalnych.

A co z dziećmi z biednych rodzin?

Badania wykazały, że wpływ przedszkola może być szczególnie silny w przypadku dzieci żyjących w ubóstwie – a są to dzieci, które mogłyby napotkać dodatkowe trudności w kolejnych latach nauki. Według AAP ubóstwo, kolor skóry i traumatyczne doświadczenia mogą przyczyniać się do różnic w osiągnięciach edukacyjnych. Rozwiązanie tych problemów i zapobieganie im często zaczyna się od zapewnienia wysokiej jakości programu początkowej edukacji.

„Edukacja wczesnoszkolna jest korzystna dla wszystkich dzieci, ale jest szczególnie ważna dla dzieci w trudnej sytuacji, które potrzebują dodatkowego wsparcia w nauce przed rozpoczęciem nauki w szkole” – wyjaśniła dr Amy Nash-Kille, starszy kierownik ds. badań w KinderCare.

Z tego powodu Williams wspiera wdrażanie uniwersalnych programów przedszkolnych. „Myślę, że może to zmienić wiele dla tak wielu dzieci” – wyjaśniła, mówiąc, że „im wcześniej dotrzemy do dzieci w największej potrzebie, tym więcej możemy zdziałać”.

