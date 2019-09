Przerwa obiadowa w Danii czy Wielkiej Brytanii trwa 50 minut. Dlaczego polskie dzieci jedzą w biegu?

Ciepły, konkretny posiłek w trakcie dnia jest bardzo istotny dla metabolizmu. Dotyczy to w szczególności dzieci. Ile powinna trwać przerwa obiadowa w szkole? Czy pauza, która trwa 15 minut, jest wystarczająca na to, żeby dzieci były w stanie w spokoju zjeść posiłek? O tym, jak ważna dla uczniów jest przerwa obiadowa, opowiedzieli w „Dzień Dobry TVN” pedagog dziecięcy dr Monika Just i dietetyk Jakub Mauricz. Dyrektorzy polskich szkół przedstawili również swoje podejście do przerw obiadowych.

Eksperci zwrócili uwagę nie tylko na to, że dzieci w różnym wieku potrzebują więcej/mniej czasu na spożycie posiłku. Jedzenie w biegu po prostu nie uczy kultury jedzenia, a może wręcz prowadzić do wykształcenia się nieodpowiednich wzorców odżywiania. Przerwa obiadowa, zdaniem psychologa Moniki Justy, powinna trwać dłużej i być związana z regeneracją, zmianą otoczenia, wyjściem na świeże powietrze i aktywnością, jak to np. ma miejsce we Francji. – Mózg lubi przerwy – podkreśla ekspertka.

Dietetyk zwrócił także uwagę na fakt, że przerwy na dłuższy posiłek powinny być dostosowane do planu zajęć. Pamiętajmy, że nasz mózg zwalnia, gdy trawi posiłek.

