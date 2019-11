Zdrowa dieta dla dziecka według Ani Lewandowskiej

Kilka dni temu ukazała się najnowsza książka Anny Lewandowskiej „Baby by Ann”, w której znajdziemy wskazówki na temat prawidłowego żywienia dzieci oraz przepisy na dobrze zbilansowane posiłki. Dlaczego zdecydowała się na taką tematykę?

Jak wyznała Anna Lewandowska, to książka, o której zawsze marzyła. Do jej napisania zmotywowała ją córka, Klara. – W tej książce znajdziemy zalecenia odnośnie wdrożenia produktów dla dzieci – powiedziała. Wskazówki bazują na zaleceniach Instytutu Żywności i Żywienia. Trenerka podkreśliła, że w żywieniu dzieci trzeba zwracać uwagę na normy i ich przestrzegać. W książce zwraca też uwagę na to, jak w prosty sposób można zachęcić maluchy do zdrowych produktów.

Co więcej, w publikacji znalazło się też wiele przepisów na zdrowe dania, a wszystkie są autorstwa Ani Lewandowskiej. Gwiazda zapewniła, że potrawy te smakują jej córce, wiec powinny także przypaść do gustu innym dzieciom. W książce znajdziemy przepisy m.in. na placuszki bananowe czy gofry, ale zupy i klopsiki na parze.

