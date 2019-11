Jak urządzenia elektroniczne wpływają na dzieci? Będziesz zaskoczony

Jak urządzenia elektroniczne wpływają na dzieci? Rozmawiali o tym dziennikarka i dyrektorka szkoły Olga Woźniak oraz dr Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. – Jak sadzamy dzieci przed ekranem, to nie pozwalamy im doświadczać świata takim, jakim on jest – zaznaczyła Woźniak. Jakie problemy z nauką mają dzieci, które są uzależnione od urządzeń elektronicznych?

Elektronika to pułapka

Korzystanie z elektroniki jest w dzisiejszych czasach właściwie nieuchronne. Warto jednak ograniczać dzieciom czas spędzony przed ekranami. Dotyczy to nie tylko małych dzieci, ale także tych w wieku szkolnym i nastolatków. Nieustannie powstają nowe badania, które dotyczą nie tylko samych ekranów, ale także kanałów, z jakich korzystają dzieci. Np. wiele badań obejmuje teraz Facebook, Instagram, Snapchat i inne zastosowania urządzeń elektronicznych.

Inne, wcześnie badania wykazały, że notoryczne wpatrywanie się w ekrany przez większość dnia może zaszkodzić zdrowiu dzieci, takim jak zwiększenie otyłości i zaburzenie snu. Inne niedawne badanie wykazało, że nastolatki, które korzystają z mediów elektronicznych w nocy, są bardziej narażone na zaburzenia snu i objawy depresji.

Elektronika a rozwój mózgu dzieci

Naukowcy z National Institutes of Health uzyskali wgląd w dane, pochodzące z badania Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD). W badaniuwzięło udział ponad 11 000 9- i 10-latków w 21 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych.

Skanowanie MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) wykazało znaczące różnice w mózgach niektórych dzieci, które zgłosiły korzystanie ze smartfonów, tabletów i gier wideo ponad siedem godzin na dobę. Dzieci, które zgłosiły skorzystanie z ekranów tabletów i smartfonów ponad dwie godziny dziennie, uzyskały niższe wyniki w testach sprawdzających myślenie i umiejętności językowe. Skany mózgu wykazały, że dzieci, które bardzo dużo czasu spędzają przed ekranami mają zmiany w obrębie kory mózgowej. Ta najbardziej zewnętrzna warstwa mózgu, która przetwarza różne rodzaje informacje, pochodzące od zmysłów. Chociaż są to normalne zmiany, powinny wystąpić w późniejszym okresie.

Zbyt długi czas korzystania z elektroniki w dzieciństwie może obniżyć późniejsze wyniki akademickie. Ale może być tak, że dzieci, które mają trudności psychologiczne, mogą być z jakiegoś powodu bardziej przyciągane do ekranów. To samo odnosi się do różnic obserwowanych w skanach mózgu niektórych dzieci – czy czas spędzony przed ekranem spowodował te zmiany, czy też dzieci ze zmianami w obrębie kory mózgowej są bardziej przyciągane do ekranów? Żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, konieczne są dalsze badania.

