Jak uspokoić płaczące dziecko? Tych metod nie stosuj

Psycholog Monika Perkowska opowiedziała o metodach uspokajania płaczących dzieci. – Najpierw spróbujmy dowiedzieć się, co ten płacz oznacza – zaznaczyła. Czego nie robić?

Jak reagować na płacz dziecka?

W jednym z przedszkoli panie zamykały płaczące dzieci w łazience. Jak wyjaśnia psycholog, Monika Perkowska, jest to niezrozumienie potrzeb dzieci. Przedszkolaki w wieku od 2 do 6 lat same nie rozumieją swoich emocji i potrzebują wrażliwego opiekuna, który wytłumaczy im, co się stało i jak mogą sobie poradzić z trudnymi emocjami.

Przede wszystkim opiekun musi najpierw spróbować zrozumieć, z czego wynika płacz dziecka. Może być spowodowany np. zazdrością, urazem, złością, cierpieniem, smutkiem. Bliska relacja z dzieckiem umożliwia zrozumienie płaczu dziecka. Wówczas opiekun powinien nazwać emocje dziecka, wyjaśnić, z czego wynikają i wykazać dla nich zrozumienie. Dzięki takim działaniom intensywność emocji spada. Na ogół to wystarczy. Najważniejszy jest spokój i opanowanie rodzica. Nasz łagodny ton udzieli się maluchowi.

Czytaj także:

Eksperci radzą, jak wybrać odpowiednią zabawkę dla dziecka przed Świętami