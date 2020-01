Twoje dziecko ogląda programy o gotowaniu? To wpłynie na jego wybory żywieniowe

Dzieci, które oglądały program o gotowaniu ze zdrowym jedzeniem były 2,7 ​​razy bardziej skłonne do wyboru zdrowego jedzenia niż te, które oglądały inny odcinek tego samego programu z niezdrowym jedzeniem. Naukowcy poprosili 125 dzieci w wieku 10-12 lat z pięciu szkół w Holandii (za zgodą rodziców), aby obejrzały 10 minut programu dla dzieci, a następnie zaoferowali im przekąskę jako nagrodę za udział. Dzieci, które oglądały zdrowy program, znacznie częściej wybierały jedną ze zdrowych przekąsek – jabłko lub kilka kawałków ogórka – niż jedną z niezdrowych opcji – garść frytek lub solonych precelków.

Wcześniejsze badania wykazały, że młodzież jest bardziej skłonna do spożywania pokarmów bogatych w składniki odżywcze, w tym owoców i warzyw, jeśli jest zaangażowana w przygotowywanie potraw, ale współczesne poleganie na gotowych potrawach i brak kształtowania nawyków przez rodziców przy przygotowywaniu świeżej żywności doprowadziły do spadek umiejętności gotowania wśród dzieci.

To badanie wskazuje na to, że zdrowsze opcje zarówno pod względem wyboru jedzenia, jak i wielkości porcji w programach kulinarnych w telewizji są bardzo widoczne, co powoduje, że młodzi widzowie pragną zdrowszych wyborów, a następnie reagują na te pragnienia.

Na wybory dzieci skierowane na zdrowsze opcje jedzeniowe wpływ mają cechy osobowości. Na przykład dzieci, które nie lubią nowej żywności, rzadziej wykazują silniejsze pragnienie zdrowszych wyborów po obejrzeniu programu telewizyjnego ze zdrowszą żywnością niż dziecko, które lubi próbować nowej żywności. Jednak z wiekiem dzieci zaczynają czuć się bardziej odpowiedzialne za swoje nawyki żywieniowe i mogą polegać na informacjach, których nauczyły się jako dzieci. Naukowcy uważają, że może to wskazywać, że oglądanie programów z zdrowszymi opcjami może nadal mieć pozytywny wpływ na zachowania dzieci, nawet jeśli wystąpią później.

Złe nawyki żywieniowe w dzieciństwie i okresie dojrzewania mają wiele negatywnych skutków dla kilku wskaźników zdrowia i dobrego samopoczucia, w tym osiągania i utrzymywania zdrowej wagi, wzrostu i rozwoju oraz zdrowia zębów. Prawdopodobieństwo spożywania owoców i warzyw wśród młodzieży i dorosłych jest ściśle związane ze umiejętnością przygotowania większości owoców i warzyw. Lepsze umiejętności gotowania wśród dzieci mogą pozytywnie wpłynąć na ich spożywanie owoców i warzyw, które utrzyma się w wieku dorosłym.

