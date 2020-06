Słaby sen znacznie powiązany z depresją nastolatków. Nawet 30 minut robi różnicę!

W artykule opublikowanym w Journal of Child Psychology and Psychiatry badacze przeanalizowali jakość i ilość snu zgłaszaną przez nastolatków i stwierdzili, że istnieje znaczący związek między złym snem a problemami zdrowia psychicznego.

Zespół z University of Reading oraz Goldsmiths and Flinders University stwierdził, że wśród 4790 uczestników, osoby cierpiące na depresję zgłosiły zarówno niską jakość, jak i ilość snu, podczas gdy osoby z lękiem miały niską jakość snu, w porównaniu z nastolatkami które brały udział, ale nie zgłosiły niepokoju ani depresji.

Dr Faith Orchard, wykładowca psychologii klinicznej na University of Reading powiedziała: „Ostatnie badania są kolejnym dowodem na to, że nastolatki mają znaczący związek między snem a zdrowiem psychicznym. Badanie to podkreśla, że ​​ci młodzi ludzie, którzy doświadczyli depresji i lęku, w przeważającym stopniu doświadczali złego snu w wieku nastoletnim. Co zauważalne, to różnica w średniej ilości snu między osobami, które doświadczyły depresji, co oznacza zasypianie 30 minut później każdej nocy w porównaniu z innymi uczestnikami. W ramach danych niektórzy uczestnicy zgłaszali znacznie gorszą jakość i ilość snu, a ogólny obraz podkreśla, że ​​musimy brać pod uwagę sen znacznie bardziej, rozważając wsparcie dla dobrego samopoczucia nastolatka”.

Ile powinien spać nastolatek?

National Sleep Foundation zaleca, aby młodzież w wieku 14-17 lat zwykle otrzymywała około 8-10 godzin snu każdej nocy. Warto tutaj zauważyć, że grupa z diagnozą depresji najwyraźniej wypadła poza tymi zaleceniami w ciągu tygodnia – średnio 7,25 godziny snu w każdą noc.

Grupa depresyjna zgłaszała zatem średnio 3325 minut snu tygodniowo w porównaniu z grupą kontrolną, która zgłosiła 3597, co oznacza, że ​​grupa depresyjna otrzymywała średnio 272 minuty lub trzy i pół godziny mniej snu tygodniowo.

Zespół zauważył, że chociaż dane były oparte na własnym zgłoszeniu snu, a zatem mniej dokładne, fakt zgłaszanej przez siebie gorszej jakości i ilości snu był nadal znaczący.