Problemy ze snem u niemowląt mogą sygnalizować późniejsze zaburzenia psychiczne

Zespół University of Birmingham's School of Psychology badał dane kwestionariusza z Children of the 90s, brytyjskiego badania, w którym rekrutowano ciężarne matki 14 000 dzieci – zostało założone prawie trzy dekady temu.

Odkryto, że małe dzieci, które rutynowo często budziły się w nocy i doświadczały nieregularnego snu, były związane z doświadczeniami psychotycznymi jako nastolatki. Naukowcy odkryli również, że dzieci, które spały w nocy krócej i kładły się później spać, częściej były kojarzone z zaburzeniami osobowości typu borderline (BPD) w młodości.

Główny badacz, dr Isabel Morales-Muñoz, wyjaśnił: „Wiemy z poprzednich badań, że uporczywe koszmary u dzieci były związane zarówno z psychozą, jak i zaburzeniami osobowości typu borderline. Ale koszmary nie opowiadają całej historii – odkryliśmy, że tak naprawdę, wiele behawioralnych problemów ze snem w dzieciństwie może wskazywać na te problemy w okresie dojrzewania”.

Naukowcy zbadali dane z kwestionariusza od ponad 7 000 uczestników zgłaszających objawy psychotyczne w okresie dojrzewania oraz ponad 6 000 zgłaszających objawy BPD w okresie dojrzewania. Analizowane dane pochodzą z badania Children of the 90s (znanego również jako kohorta narodzin Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC)), które zostało utworzone przez Uniwersytet w Bristolu.

Zachowania podczas snu wśród uczestników były zgłaszane przez rodziców, gdy dzieci miały 6, 18 i 30 miesięcy, i ponownie oceniane w wieku 3,5, 4,8 i 5,8 lat.

Sen a zaburzenia psychiczne

Wyniki opublikowane w JAMA Psychiatry pokazują szczególne powiązania między niemowlętami w wieku 18 miesięcy, które zwykle budziły się częściej w nocy i które miały mniej regularne rutyny od 6 miesięcy, z doświadczeniami psychotycznymi w okresie dojrzewania. Potwierdza to istniejące dowody, że bezsenność przyczynia się do psychozy, ale sugeruje, że trudności te mogą występować już wiele lat przed wystąpieniem oznak psychotycznych.

Zespół odkrył również, że dzieci, które mniej spały w nocy i poszły spać później w wieku trzech i pół roku, były związane z objawami BPD. Wyniki te sugerują konkretną ścieżkę od małych dzieci do nastolatków z BPD, która jest odrębna od ścieżki związanej z psychozą.

Na koniec badacze sprawdzili, czy powiązania między snem niemowlęcym a zaburzeniami psychicznymi u nastolatków mogą wynikać z objawów depresji u dzieci w wieku 10 lat. Odkryli, że depresja pośredniczy w powiązaniu między problemami ze snem w dzieciństwie a początkiem psychozy u nastolatków, ale mediacji tej nie zaobserwowano w BPD, co sugeruje istnienie bezpośredniego związku między problemami ze snem a objawami BPD.

