Co puzzle mówią o rozwoju dziecka? Więcej niż sądziliśmy

Teraz nowe badania prowadzone przez University of East Anglia (UEA) poddały układanki na próbę – i wykazały, że dzieci uczą się je robić dopiero po osiągnięciu pewnego etapu rozwoju.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Child Development, ujawnia, że ​​trzylatki stosują metody prób i błędów, ale czterolatki są w stanie wykorzystać informacje zawarte na obrazku do rozwiązania zagadek. Zespół badawczy twierdzi, że to zrozumienie jest podstawą rysowania i malowania.

Główny badacz, dr Martin Doherty ze Szkoły Psychologii UEA, powiedział: „Przyjrzeliśmy się zdolności dzieci do układania puzzli. Zaskakujące jest, że praktycznie nie ma badań na ten temat, pomimo powszechnego założenia, że ​​są to dobre zabawki edukacyjne.Zależało nam na tym, aby dzieci rozumiały obrazki jako reprezentacje. Układanki wymagają złożenia obrazka, więc jeśli dzieci rozumieją, jak działają obrazki, powinny lepiej radzić sobie z układankami”.

W jaki sposób dzieci układają puzzle?

Zespół, w skład którego wchodzą naukowcy z uniwersytetów w Edynburgu Napier, na zachód od Szkocji i Warwick, pracował z 169 dziećmi w wieku od trzech do pięciu lat, aby zobaczyć, jak układają różne typy łamigłówek w różnym wieku.

Niektóre dzieci pracowały nad tradycyjnymi układankami z obrazkiem, układankami bez obrazka oraz układankami opartymi na obrazkach, składającymi się z równych prostokątnych elementów. Połowa tej grupy otrzymała przewodnik obrazkowy pokazujący, jak powinien wyglądać gotowy obraz.

Naukowcy zarejestrowali, ile czasu zajęło dzieciom ułożenie puzzli i ile razy próbowały połączyć elementy układanki.

Inna grupa dzieci otrzymała układankę, w której brakowało części i były różne opcje wypełnienia luki.

Dzieci zostały również przetestowane pod względem poziomu zrozumienia reprezentacji, w tym tego, jak dobrze rozumiały przekonania innych ludzi. Naukowcy argumentują, że zrozumienie związku między przekonaniem a częścią świata, o którym ono chodzi, rozwija się wraz ze zrozumieniem związku między obrazem a tym, o czym on jest.

Dr Doherty powiedział: „Jest to pierwsze badanie dotyczące sposobu, w jaki dzieci układają puzzle i byliśmy szczególnie zainteresowani tym, w jaki sposób wykorzystują swoje rozumienie rysunków do ich ukończenia. Okazało się, że dzieci, które zdały testy rozumienia reprezentacji, były w stanie układać układanki obrazkowe szybciej i skuteczniej. Ogólnie rzecz biorąc, wydajność wzrosła w wieku od trzech do pięciu lat. Naprawdę wyjątkową cechą tego badania jest to, że pokazujemy wiek i etap rozwoju, w którym dzieci uzyskują podstawową wiedzę na temat natury obrazów. Uważamy, że stanowi to istotną podstawę do nauki rysowania i malowania”.

