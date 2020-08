Badacze ocenili wpływ suplementacji witaminy D na mikrobiom jelitowy dziecka

„Witamina D odgrywa ważną rolę we wczesnym okresie życia, wspierając metabolizm kości i zdrowy rozwój układu odpornościowego dziecka” – powiedziała starsza autorka Anita Kozyrskyj, profesor na Wydziale Pediatrii Uniwersytetu Alberty i badacz CHILD Cohort Study. „Większość niemowląt w Ameryce Północnej otrzymuje witaminę D, jako dodatek do karmienia piersią lub jako składnik komercyjnych preparatów dla niemowląt, dlatego chcieliśmy zrozumieć związek między witaminą D a obecnością lub obfitością kluczowych bakterii w przewodzie pokarmowym dziecka”.

Naukowcy zbadali próbki kału pobrane podczas wizyt domowych od 1157 niemowląt, które są częścią CHILD Cohort Study – ogólnokrajowego badania obejmującego blisko 3500 kanadyjskich dzieci od urodzenia do wieku dojrzewania, którego głównym celem było odkrycie pierwotnych przyczyn alergii, astmy, otyłości i innych chorób przewlekłych.

Suplementacja witaminą D

Okazało się, że bezpośrednia suplementacja witaminy D u niemowląt kroplami witaminy D była związana z mniejszą liczebnością Megamonas, niezależnie od sposobu karmienia dziecka (karmione piersią lub mieszanką). „Chociaż niewiele wiadomo na temat Megamonów w okresie niemowlęcym, nasze wcześniejsze badania sugerują, że może istnieć związek między tą bakterią a astmą lub infekcjami wirusowymi układu oddechowego, więc witamina D może oferować dodatkowe korzyści dla zdrowia dzieci, które należy dalej badać” – dodała Kozyrskyj, również członek Instytutu Badawczego Zdrowia Kobiet i Dziecka.

Naukowcy ocenili również związek między suplementacją witaminy D u niemowląt i matek a obecnością Clostridioides difficile (C. difficile) w jelitach dziecka. „Niektóre niemowlęta przenoszą w jelitach bakterię C. difficile wywołującą biegunkę bez żadnych objawów. Jednak gdy poziom bakterii jelitowych jest niezrównoważony, ta konkretna bakteria może się rozmnażać, powodując choroby i zwiększając podatność na choroby przewlekłe w późniejszym dzieciństwie” – skomentowała pierwsza autorka Kelsea Drall, absolwentka UA i stażystka AllerGen.

Zmiany w mikrobiomie

Badanie wykazało, że prawie 30 procent niemowląt było nosicielami C. difficile, ale częstość występowania tej bakterii była niższa wśród niemowląt karmionych wyłącznie piersią. Jednak ani suplementacja niemowlęcia kroplami witaminy D, ani suplementacja witaminy D przez matkę w czasie ciąży lub po porodzie nie była związana z kolonizacją C. difficile. „Co ciekawe, spożycie mleka wzbogaconego witaminą D przez matkę było jedynym czynnikiem, który zmniejszył prawdopodobieństwo kolonizacji C. difficile u niemowląt” – dodał Drall.

Według Kozyrskyj, mikroflora jelitowa niemowlęcia ulega szybkim zmianom we wczesnym okresie życia. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć czynniki związane ze społecznościami drobnoustrojów zasiedlającymi jelita niemowlęcia w tym kluczowym okresie rozwojowym.

