Jesteś za życiem? Sprawdź, czego potrzeba domom dziecka właśnie teraz

Domydziecka.org to witryna, która oprócz danych teleadresowych placówek zamieszcza także Listy Potrzeb, które wykazują konkretne domy i rodziny zastępcze. Dzięki temu mogą zdobyć dodatkowe wsparcie dla swoich podopiecznych, a pomoc, która do nich trafia jest zawsze dopasowana do ich potrzeb. Wiarygodność wszystkich zarejestrowanych u nas domów dziecka i rodzin zastępczych jest regularnie sprawdzana, dlatego bez obaw można wysłać pomoc prosto na ich adres. To działa też w drugą stronę – można wystawić rzeczy, które chcesz komuś przekazać, a placówki same się po nie zgłaszają.

Listy Potrzeb dzieci z domów dziecka

Co znajduje się na listach? Często są to prozaiczne rzeczy, typu ubrania, przybory szkolne czy komputer do nauki zdalnej. Niekiedy Rodzinne Domy Dziecka proszą o wsparcie finansowe na rehabilitację konkretnego podopiecznego. Każda prośba jest szczegółowo opisana i zawiera dane kontaktowe. Rodziny zamieszczają także swoje podziękowania i aktualne komunikaty. W ostatnim roku ze wsparcia udzielonego za pośrednictwem Portalu DomyDziecka.org mogło skorzystać ponad 3,5 tysiąca dzieci objętych pieczą zastępczą. Z danych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynika, że aż 72 450 dzieci w Polsce jest pod opieką tego typu placówek.

Zbiórki od serca

Najnowszą akcją charytatywną są „Zbiórki od serca”, organizowane we współpracy z Allegro Lokalnie. Internetowy kiermasz charytatywny pozwoli na realizację zimowych planów, takich jak wieczory z planszówkami, wyścigi na sankach czy wspólne przystrajanie ogromnej choinki. To wspaniała inicjatywa, którą warto wesprzeć – szczególnie że do placówek trafi 100% pozyskanych ze zbiórek środków.

