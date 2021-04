Czy kawa naprawdę hamuje rozwój dziecka? Oto, co na ten temat mówi nauka

Odpowiedź brzmi: nie. Nie ma dowodów na to, że kawa lub kofeina hamują wzrost i rozwój dziecka.

Wzrost osoby zależy w dużej mierze od innych czynników. Na przykład uważa się, że setki dotychczas zidentyfikowanych genów odpowiadają za około 16 procent docelowego wzrostu człowieka. Ważną rolę odgrywa również ogólny stan zdrowia dziecka. Na przykład powtarzające się infekcje w okresie niemowlęcym mogą spowolnić wchłanianie składników odżywczych i wzrost kości, co wykazano w wielu różnych badaniach.

Co więcej, to, czy dziecko ma dostęp do ważnych składników odżywczych i pokarmów, takich jak mleko, we wczesnych latach życia również wpływa na wzrost, podobnie jak dieta matki w czasie ciąży – zgodnie z wynikami badań opublikowanych w czasopiśmie Nutrition Research Reviews.

Dlaczego więc niektórzy ludzie nadal wierzą, że kawa może zahamować rozwój dziecka?

Skąd wzięła się teoria o hamowaniu rozwoju dziecka poprzez kawę?

Nikt tak naprawdę nie wie, ale istnieje kilka teorii. W latach 80. kilka badań sugerowało, że osoby regularnie pijące kawę były narażone na zwiększone ryzyko osteoporozy, ponieważ kofeina może prowadzić do zwiększonego wydalania wapnia (chociaż efekt był niewielki).

Gdyby kofeina była zdolna do osłabienia kości, można było sobie wyobrazić, że większe spożycie w dzieciństwie doprowadzi do niższego wzrostu. Okazało się jednak, że w grę wchodzi jeszcze jedna zmienna: osoby pijące kawę miały również tendencję do spożywania mniejszej ilości mleka, które jest głównym źródłem wapnia. Innymi słowy, prawdopodobnie przyczyną problemu nie była kawa, ale raczej niewystarczająca ilość wapnia.

Co więcej, według Harvard Health Publishing, późniejsze badania nie wykazały związku między osteoporozą a spożyciem kawy.

Innym pomysłem jest to, że wiele badań łączyło spożycie kofeiny zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi skutkami zdrowotnymi, tylko przyczyniając się do zamieszania.

Inna teoria głosi, że mit wywodzi się z zalecenia, aby kobiety w ciąży ograniczały spożycie kofeiny, ponieważ niektóre badania powiązały ekspozycję płodu na kofeinę z wyższym ryzykiem samoistnego poronienia.

Badania te są jednak ograniczone przez małą liczebność próby. W tej chwili dowody nie są ostateczne, więc organizacje zajmujące się zdrowiem, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, zalecają kobietom w ciąży ograniczenie (ale niekoniecznie całkowite unikanie) spożycia kofeiny w celu zmniejszenia możliwego ryzyka utraty dziecka i niskiej masy urodzeniowej u niemowląt.

Więc nauka podaje jasno: kawa nie hamuje rozwoju dzieci. W rzeczywistości dla twojego dziecka prawdopodobnie zdrowsze będzie wypicie słabej filiżanki kawy niż słodkiego, powodującego psucie zębów gazowanego napoju.

Kawy mimo wszystko nie można podawać dzieciom zbyt często

– Słaba kawa prawdopodobnie nie jest wielkim problemem – powiedział Duane Mellor, dietetyk z Aston University w Wielkiej Brytanii. – Niektóre z gorzkich nut kawy są wspólne dla warzyw i możesz nawet dostrzec korzyści w przyzwyczajeniu dzieci do tych smaków. Oczywiście nie powinieneś dawać im mocnej kawy, ale tak naprawdę bardziej powinieneś przejmować się słodkimi napojami.

Ale Mellor nie radzi również, aby każdego ranka podawać dziecku podwójne espresso. Nie bez powodu: umiar jest kluczem. Według Johns Hopkins Medicine kofeina może powodować zwiększony niepokój, wysokie ciśnienie krwi i refluks żołądkowy, a także może zakłócać sen.

Oczywiście kofeina z kawy może również powodować te problemy u dorosłych. Ale dzieci mają mniejsze ciała, więc te same ilości kofeiny mogą mieć na nie bardziej wyraźny wpływ, również według Johns Hopkins Medicine. Z tego powodu małym dzieciom zaleca się kawową abstynencję, a nastolatkom – ograniczenie picia kawy.

Czytaj też:

Kofeina może ci służyć... dostarczana z umiarem. Oto, jak sprawdzić, czy dostarczasz jej za dużoCzytaj też:

Bieganie w godzinach porannych szczególnie korzystne dla zdrowia. Nowe badaniaCzytaj też:

Pijesz dużo kawy? Oto, co może ci się stać. Chodzi o zdrowie sercaCzytaj też:

Kawa może pomóc nam schudnąć. Jak ją pić, by osiągnąć ten efekt?