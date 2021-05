Jak załagodzić stres swojego dziecka przed egzaminem?

Egzaminy to ostateczna ocena wiedzy, podsumowująca wysiłki każdego ucznia. Szczególnie ważna jest matura, którą nazywa się egzaminem dojrzałości. Końcówka kwietnia i początek maja to czas dużego stresu dla maturzystów. Nic dziwnego, że ich poddenerwowanie udziela się całym rodzinom.

Pandemia a sytuacja maturzystów

Sytuacji nie polepsza istnienie pandemii, w wyniku której większość uczniów korzystała z zajęć zdalnych. Maturzyści mogą nie czuć się wystarczająco przygotowani przed tak ważnym egzaminem. Będą jednak musieli stawić czoła temu wyzwaniu, szczególnie jeśli myślą o kontynuacji nauki w szkole wyższej.

Na szczęście w takiej sytuacji pomóc może rodzic, który ma większe doświadczenie w radzeniu sobie ze stresem. Dzięki zachowaniu pozytywnego nastawienia, motywacji swojego dziecka, a także dbania o jego podstawowe potrzeby (dieta, sen), może pomóc mu przejść przez stresujący czas.

Jak rodzice mogą pomóc przed egzaminem?

1. Zachowaj pozytywne nastawienie

Skoncentruj się na utrzymaniu optymistycznej i pewnej siebie postawy, która udzieli się twojemu dziecku. Twój spokojny i zrelaksowany sposób bycia natychmiast zmniejszy obciążenie emocjonalne. To naturalne, że masz oczekiwania wobec swojego dziecka, ale zawsze pamiętaj, że te oczekiwania nie powinny nakładać nadmiernej presji.

2. Unikaj porównań do rówieśników

Większość rodziców ma niestety ku temu tendencję. Niestety nie jest to motywujące dla dzieci: też nie chciałbyś być porównywany jako rodzic. Skoncentruj się na przekazywaniu konstruktywnych informacji zwrotnych i pamiętaj, że każde dziecko jest inne. Wyznaczaj realistyczne cele i wspieraj w tym trudnym okresie.

3. Dbaj o to, by dziecko jadło zdrowo

Odżywianie wpływa na funkcjonowanie i wydajność umysłu. Maturzyści mają tendencję do spożywania hektolitrów kawy, fast foodów i słodyczy, aby zjeść coś na szybko i bez wysiłku. Ważne jest, aby uwzględnić w diecie orzechy, świeże owoce, białko i warzywa. Pożywna dieta zapewni dziecku zdrowie, poprawi koncentrację i da z siebie wszystko podczas egzaminów.

4. Sugeruj przerwy na inne aktywności

Ciągłe studiowanie może być bardzo męczące, ponieważ powoduje zmęczenie mózgu i ogranicza zdolność do przetwarzania informacji. Dlatego maturzyści powinni robić sobie przerwy, szczególnie na lekką aktywność fizyczną. Pozwoli to odświeżyć umysł i pomóc w lepszym zapamiętywaniu. Krótka drzemka lub chwila dla swojego hobby to równie dobry pomysł na spędzenie przerwy.

5. Interesuj się tokiem nauki

Warto podpytywać dziecko, jak sobie radzi. Czy ma harmonogram powtórek, który pozwoli odczuć, że panuje nad sytuacją? Czy ma niezbędne książki i źródła wiedzy? Nieraz samo zainteresowanie się sprawą pomoże mu uporządkować sprawy związane z nauką. Pamiętaj jednak, by nie przejawiać objawów kontroli, ale autentycznie interesować się tematem.

Czytaj też:

Uczniowie chcą wrócić do szkoły, ale dopiero we wrześniu. Zbierają podpisy pod petycją