Laktator domowy: elektryczny vs. ręczny. Różnice

Laktator to urządzenie, które często znajduje się na liście rzeczy niezbędnych do porodu. Nie jest to do końca prawda – laktator nie musi znaleźć się w wyprawce do szpitala, ale po powrocie do domu może się okazać że trzeba go kupić. Co to za urządzenie i jak je wybrać?

Laktator domowy – co to jest?

Laktator to urządzenie, które pozwala odciągnąć mleko z piersi w czasie laktacji. Składa się on z nakładki, którą przystawia się do piersi oraz urządzenia, które pompuje powietrze, dzięki czemu naśladuje odruch ssania noworodka.

Na rynku znajdziemy laktatory elektryczne i ręczne. Te pierwsze są dużo droższe, ale i wygodniejsze, gdyż nie wymagają od mamy żadnego zaangażowania. Te drugie są tańsze, ale konieczna jest praca ręczna.

Zalety laktatorów elektrycznych

Obecnie laktatory elektryczne to zaawansowane urządzenia, które są w stanie nie tylko ściągać pokarm z piersi, ale i przy tym wykonywać delikatny masaż, co zapobiega powstawaniu zastojów w piersi. Mają wiele funkcji, m.in. siłę ssania, prędkość odciągania mleka czy pomiar czasu.

Pozwalają komfortowo ściągnąć pokarm bezpośrednio do butelki, co umożliwia szybkie podanie mleka dziecku. Ten sposób karmienia nazywany jest KPI – karmienie piersią inaczej. Polega on na tym, że mama karmi noworodka własnym mlekiem, ale podaje je mu przez butelkę.

Laktatory elektryczne potrafią w krótkim czasie ściągnąć dużo mleka. Korzystanie z nich jest proste i nie wymaga od mamy zaangażowania. W czasie odciągania pokarmu kobieta ma wolne ręce i może wykorzystać ten czas np. na czytanie książki.

Wady laktatorów na prąd

Podstawową wadą tych urządzeń jest głośność pracy. Niestety, są dość hałaśliwe, co sprawia, że ciężko je wykorzystywać w czasie drzemek maluszka. Nocne odciąganie pokarmu może być trudne i najczęściej wymaga od mamy skorzystania z innego pomieszczenia.

Laktatory elektryczne są też dość drogie. Ceny zaczynają się od 150 złotych i rosną w zależności od funkcji urządzeń oraz firmy.

Zalety laktatorów ręcznych

Laktatory ręczne są dużo tańsze i zazwyczaj kosztują kilkadziesiąt złotych. Działają bez prądu i baterii, co oznacza, że wymagają użycia siły rąk. Mama musi dość mocno pompować, by ściągnąć butelkę mleka, ale niewątpliwą zaletą urządzenia jest to, że może to robić również wtedy gdy maluszek śpi. Laktatory ręczne są bardzo ciche.

Wady laktatorów

Minusem tych urządzeń jest ich wydajność. Aby odciągnąć dużo pokarmu, trzeba niestety poświęcić na to dużo czasu. Wymaga to dość dużej siły w rękach, a z czasem może powodować mrowienie czy drętwienie dłoni.

Korzystanie z laktatora ręcznego wiąże się zatem z dużym zaangażowaniem, co może być uciążliwe, zwłaszcza w nocy, gdy zmęczona mama nie ma siły przez kilkadziesiąt minut ręcznie odciągać pokarm, a później karmić i usypiać maluszka.

Jaki laktator wybrać?

Wybór laktatora uzależniony jest nie tylko od finansów, ale również od tego w jakim celu mama zamierza z niego korzystać.

Przy KPI, które polega na regularnym i systematycznym odciąganiu mleku, bardziej poleca się korzystanie z laktatorów elektrycznych, które są proste w obsłudze. Jeśli natomiast mama nie zamierza często odciągać mleka, a jedynie chce to robić sporadycznie w razie wyjścia z domu czy zastoju pokarmu, może zainwestować w laktator ręczny. Będzie on dużo tańszy, a spełni swoją rolę wystarczająco dobrze.

Jak używać laktatora?

Najczęstszą metodą używania laktatora jest metoda 7-5-3. Polega na ściąganiu pokarmu najpierw przez 7 minut z jednej piersi, później 7 minut z drugiej piersi, a następnie powtarzamy ten schemat, zmniejszając czas do 5 i do 3 minut. Dzięki temu stymulujemy obie piersi do produkcji mleka i obie opróżniamy jednakowo.

Warto też pamiętać o tym, że niezależnie od tego, czy wybierzemy laktator ręczny czy elektryczny, powinniśmy dokładnie go umyć po każdym użyciu. Zaleca się umycie wszystkich części płynem do mycia naczyń lub płynem przeznaczonym do mycia butelek i akcesoriów niemowlęcych, a następnie wyparzenie ich wrzątkiem. Dzięki temu nie rozwiną się w nim żadne drobnoustroje ani bakterie, które mogłyby być niebezpieczne dla noworodka.

