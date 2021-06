Pierwsze pięć lat nauki dziecka ma duże znaczenie w dorosłości

Naukowcy z Virginia Tech i University of Pennsylvania odkryli, że aktywna nauka we wczesnym dzieciństwie może wyraźnie kształtować mózg człowieka aż do dorosłości.

Badanie przeprowadzono w ramach programu Abecedarian w Północnej Karolinie, który rozpoczął się w 1972 roku. Miał na celu zbadanie wpływu wsparcia edukacyjnego, społecznego, zdrowotnego i rodzinnego na dzieci z rodzin z problemami ekonomicznymi. Nowe badanie objęło 111 dzieci, które otrzymały dodatkową opiekę zdrowotną, żywienie i wsparcie rodziny. Jednak od szóstego tygodnia życia Jedna z grup otrzymała również pięcioletnie wsparcie edukacyjne.

Wczesna nauka przyniosła rezultaty

Naukowcy ustalili, że osoby w grupie z wczesną edukacją doświadczyły wzrostu rozmiaru całego mózgu. Okazało się, że w tej właśnie grupie powstały różnice strukturalne w korze mózgu, które były obserwowane jeszcze w średnim wieku. Średnio dzieci z tej grupy ukończyły więcej lat edukacji i częściej kończyły studia. Były też bardziej skłonne do stałego zatrudnienia.

„To naprawdę podkreśla rolę edukacji na wczesnym etapie, treningu poznawczego oraz tego, jak może to wpłynąć na późniejszy rozwój mózgu”– powiedział dr n. med. Santosh Kesari z Providence Saint John's Health Center.

Chociaż badanie wykazało, że aktywne wczesne uczenie się może pomóc w zdolnościach poznawczych, niektóre zalety w porównaniu z grupą kontrolną zmalały z biegiem lat. Nie wiadomo, czy wzrost objętości niektórych obszarów mózgu był związany z lepszym IQ i osiągnięciami. Jednak „dzieci, które otrzymały wsparcie edukacyjne na wczesnym etapie życia, miały lepsze wyniki w przyszłości” – powiedział dr Sri Halthore, neurolog dziecięcy z Neurology Specialists, zachęcając rodziców do kładzenia nacisku na edukację.

