Mata edukacyjna dla niemowlaka – przydatny gadżet czy zbędny wydatek?

Mata edukacyjna to przedmiot, który stymuluje rozwój dziecka i zapewniania mu nowe doznania. Czy warto kupić matę dla swojego malucha? Jaki są jej zalety?

Czym jest mata dla niemowlaka?

Mata edukacyjna dla niemowlaka to mata wykonana z miękkiej i bezpiecznej dla dziecka tkaniny. Jej dno jest antypoślizgowe, dzięki czemu zabezpiecza produkt przed ślizganiem się po dywanie lub podłodze. Rodzic, kładąc na matę większe niemowlę (np. powyżej 6. miesiąca życia), ma pewność, że gdy dziecko zacznie siadać lub obracać się, mata się nie zroluje ani nie przemieści.

Maty edukacyjne są kolorowe lub czarno-białe. Znajdują się na nich wzory, zwierzątka, literki, liczby lub kontrastowe mazaje, które stymulują rozwój wzroku maluszka. Przedmioty te zawierają też różne elementy, które pobudzają zmysły dziecka.

Najczęściej doczepione są do nich grzechotki, szeleszczące książeczki, gryzaki, piszczące zabawki. Pozwalają one ćwiczyć zmysły wzroku, słuchu, dotyku, smaku i stymulować rozwój motoryki małej.

Zalety maty

Mata edukacyjna posiada wiele zalet. Przede wszystkim ze względu na bogactwo różnych funkcji i przedmiotów mata rośnie wraz z dzieckiem. Można ją stosować już od pierwszych dni życia maluszka, wykorzystywać do leżenia na brzuszku, nauki podnoszenia główki i innych etapów rozwoju niemowlaka, m.in. siedzenia czy raczkowania.

Do najważniejszych zalet przedmiotu należą:

stymulacja rozwoju zmysłów

stymulacja koordynacji ręka-oko niemowlę uczy się chwytać przedmioty

stymulacja motoryki małej

nauki przyczyna-skutek – np. żeby usłyszeć ciekawy dźwięk niemowlę musi potrząsnąć grzechotką

bezpieczeństwo – mata to czyste i bezpieczne miejsce do położenia maluszka

Wpływ maty na rozwój dziecka

Matę edukacyjną można wykorzystywać już u noworodków. To dlatego często maty zawierają kontrastowe biało-czarne elementy, by przyciągnąć wzrok maluszków, które początkowo odbierają świat właśnie w takich barwach.

Niemowlę do 3. miesiąca życia może na macie leżeć i obserwować poruszające się wiszące zabawki. Dzięki temu uczy się wodzić wzrokiem za przedmiotami. Dołączane do mat wałki pozwalają trenować leżenie na brzuszku i podnoszenie główki.

Starsze dziecko pomiędzy 3. a 6. miesiącem życia zaczyna wyciągać rączki do zabawek i próbuje je chwytać. Poznaje różne faktury materiałów, co stymuluje jego zmysł dotyku, węchu i smaku. Powoli też sięga po gryzaki i zaczyna wkładać je do buzi, dzięki czemu łagodzi objawy ząbkowania. Na macie też może bezpiecznie trenować obroty i przekręcanie się z plecków na brzuszek i odwrotnie.

Niemowlę pomiędzy 6. a 9. miesiącem życia najczęściej już siedzi. Na macie może bawić się szeleszczącymi książeczkami, oglądać siebie w lusterku, naciskać grające elementy. Może też bezpiecznie trenowaććwiczyć raczkowanie.

U dzieci pomiędzy 9. a 12. miesiącem życia mata rozwija logiczne myślenie, koordynację ręka-oko. Można ją wykorzystywać jako miejsce do zabawy, w którym dziecko będzie próbowało dopasowywać do siebie klocki czy ćwiczyło wkładanie kształtów do sorterów.

Ile kosztuje mata?

Ceny mat edukacyjnych różnią się w zależności od wielkości maty i liczby dołączonych do niej zabawek. Za podstawowe niewielkie maty z kilkoma zawieszkami można zapłacić około 80-100 złotych.

Większe przedmioty z lusterkami, grającymi elementami, zawierające rozmaite faktury, lusterka czy edukacyjne zabawki, mogą kosztować nawet 300 złotych.

Niezależnie od tego, jaki wariant przedmiotu wybierzemy (tańszy czy droższy), warto rozważyć zakup maty edukacyjnej. Jest to zabawka, która rośnie wraz z dzieckiem i służy mu przez dłuższy czas. Pozwala stymulować jego rozwój i zapewnia mu nowe doznania.

