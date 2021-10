Czy można karmić piersią w ciąży? 5 faktów i mitów

Gdy mamy karmiące piersią dowiadują się, że spodziewają się kolejnego dziecka, często nie wiedzą, czy mogą dalej karmić starsze dziecko. Zanim odstawią je od piersi, powinny skonsultować się ze swoim ginekologiem, natomiast już teraz warto zapoznać się z tym, czy można karmić dziecko piersią.

Karmienie a ciąża

Karmienie piersią buduje niesłychaną bliskość między mamą a dzieckiem, pozwala też zaspokoić jego wszystkie potrzeby żywieniowe. Ta wspólna droga może trwać wiele miesięcy, jeśli mama chce i może tak długo karmić maluszka. Czasem jednak zdarza się tak, że w czasie karmienia mama zachodzi w kolejną ciążę. W takiej sytuacji często myśli, że powinna natychmiast zrezygnować z karmienia starszego dziecka. A to nieprawda.

Karmienie może doprowadzić do utraty ciąży?

Karmienie piersią powoduje wyrzut oksytocyny, która wpływa na skurcze macicy. Stąd wynika powszechne przekonanie, że karmiąc piersią, można spowodować skurcze prowadzące do poronienia. Jest to prawda i jednocześnie nie jest.

W przypadku prawidłowej ciąży, która nie jest ciążą podwyższonego ryzyka, karmienie piersią nie jest w stanie wywołać tak dużych dawek oksytocyny, które spowodują skurcze macicy. Dodatkowo organizm produkuje substancję, która rozkłada oksytocynę, dzięki czemu zapobiega występowaniu jakichkolwiek skurczy.

Nie należy zatem działać pod wpływem paniki i odstawiać dziecka od piersi tuż po zobaczeniu dwóch kresek na pozytywnym teście ciążowym. Warto natomiast zapisać się na wizytę do ginekologa i skonsultować z lekarzem swoje wątpliwości.

Karmienie w ciąży zagrożonej

Inaczej wygląda sytuacja, gdy pacjentka znajduje się w ciąży zagrożonej. Jeśli usg genetyczne albo test PAPPA wykazały podwyższone ryzyko przedwczesnego porodu albo kobieta cierpi na problemy z szyjką czy jakiekolwiek inne dolegliwości, które mogą doprowadzić do urodzenia wcześniaka, w takiej sytuacji lekarz może zalecić odstawienie dziecka od piersi. Mimo że karmienie jest bezpieczne, na ogół stosuje się wszelkie środki profilaktyczne, które zapobiegną przedwczesnemu rozwiązaniu.

Karmienie wpływa na masę płodu?

Kolejnym mitem jest przekonanie, że karmienie piersią w ciąży może negatywnie wpłynąć na masę płodu. To nieprawda, że starsze dziecko wysysa z mamy wszystkie składniki odżywcze i witaminy. Dzieci rozwijają się prawidłowo i rosną równomiernie, a ich waga uzależniona jest od wielu czynników, m.in. naturalnych predyspozycji kobiety co do wydania potomka na świat.. Jeśli mama dziecka jest drobnej budowy, a tata także nie należy do osób słusznej postury, naturalne jest, że dziecko nie będzie bardzo duże. I karmienie w czasie ciąży nie ma tu nic do rzeczy.

Karmienie w ciąży nie zaspokaja potrzeb starszaka

Mleko kobiece zachowuje wszystkie wartości i zaspokaja potrzeby rosnącego dziecka. Nie ma obawy, że ciąża sprawi, że starsze dziecko nie otrzyma wszystkich wartości odżywczych czy przeciwciał, których potrzebuje, Gdyby tak było, niemożliwe byłoby karmienie w tandemie. A jednak tak się dzieje! Można karmić piersią dwoje dzieci równocześnie, które pozostają w różnym wieku i zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Natura jest niesamowita i rozwiązała również ten problem.

W ciąży spada produkcja mleka

To akurat prawda. Wiele kobiet (ponad 60 procent) obserwuje w czasie ciąży zmniejszenie laktacji. Spada produkcja mleka, dlatego niektóre dzieci samoistnie odstawiają się od piersi w tym czasie. I jeśli dziecko dokonuje takiego wyboru, warto to zaakceptować i nie czuć wyrzutów sumienia w związku z tym, że nie karmimy ich dłużej.

