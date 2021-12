Co się kryje za wymuskanym selfie? Bezpłatny przewodnik po internecie dla dzieci

„Przewodnik po czarodziejskiej Krainie Internetu” to wspólny międzynarodowy projekt edukacyjny Fundacji Kosmos dla Dziewczynek oraz Komisji Europejskiej. Publikacja miała swoją premierę 20 grudnia.

Jak zdemaskować fake newsa?

Z przewodnika można dowiedzieć się, m.in. na czym polega programowanie (programując... owsiankę), ale też o tym, czego nie widać na wymuskanych selfie. Ilustracje pokazują nastolatki robiące zdjęcia i to, co w tym czasie dzieje się w ich domach, a czego finalnie nie widać. Przewodnik uczy też, jak z dystansem podchodzić do treści przekazywanych przez internetowe gwiazdy i na konkretnych przykładach pomaga zadawać pytania, które zdemaskują kłamstwa i pomagają rozpoznawać fake newsy.

Ale to nie wszystko. Publikacja zachęca młodych odbiorców, aby sami byli twórcami i kreatorami wartościowych treści w internecie.

Przewodnik dla dzieci w 24 językach

Z badań Centrum Informacji Konsumenckiej wynika, że 97 proc. dzieci w wieku szkolnym korzysta z internetu. Ankiety robione wśród nastolatków przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pokazały, że niemal połowa z nich zna kogoś, kto doświadczył przemocy w sieci. Jednocześnie 42 proc. młodych osób przyznało, że są w sieci wyzywani, a niemal co czwarty doświadczył poniżania i ośmieszania. Dlatego w przewodniku zostały też poruszone kwestie bezpieczeństwa i hejtu w sieci.

– Przewodnik został przetłumaczony na 24 języki i może wspierać dzieci bez ograniczeń. Przeczyta go Norweżka, Greczynka, Irlandka, Portugalka, Węgierka czy Estonka. Mam poczucie, że dzięki jego wzmacniającym treściom jesteśmy w stanie razem zmieniać świat – mówi Sylwia Szwed, wiceprezeska i dyrektorka wydawnicza Fundacji Kosmos dla Dziewczynek.

Przewodnik jest darmowy i jest dostępny także w języku polskim. Pobierz „Przewodnik po czarodziejskiej Krainie Internetu”.

Czytaj też:

Dostają ataku, nie myją się przez kilka dni. Psycholog: Nie odbierajcie dzieciom komputera siłowo