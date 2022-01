Cztery objawy autyzmu, które można dostrzec już u niemowląt

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) diagnozowane są najczęściej ok. 3. roku życia. Jednak izraelscy naukowcy pod kierownictwem dr Hanny A. Alonim ustalili, że w badanej przez nich grupie dzieci autystycznych 89 proc. objawów pojawiło się pomiędzy 4. a 6. miesiącem życia tych dzieci, choć rodzicom trudno było je wówczas odpowiednio zinterpretować. Warto wiedzieć, jakie są subtelne objawy ASD, bo im wcześniejsza diagnoza, tym wcześniejsza rehabilitacja i lepsze rokowanie.

Onjawy autyzmu u małych dzieci

W zdecydowanej większości przypadków zaburzenia ze spektrum autyzmu, nawet dość ciężkie, diagnozuje się pomiędzy 2. a 3. rokiem życia dziecka. W tym okresie dziecko ma wciąż bardzo plastyczny mózg, zatem terapia i rehabilitacja mogą przynieść bardzo dużą poprawę. Im wcześniej jednak zaczyna się rehabilitację, tym większe szanse na lepszy rozwój dziecka.

Badacze swoje obserwacje prowadzili na relatywnie niewielkiej grupie dzieci: 110. U wszystkich zaburzenia ze spektrum autyzmu zostały zdiagnozowane pomiędzy 2. a 3. rokiem życia, a badacze analizowali filmy wideo nakręcone przez rodziców w ciągu pierwszych piętnastu miesięcy życia ich dzieci. Wyniki badania, które trwało aż 10 lat, zostały opublikowane w czasopiśmie International Journal of Pediatrics & Neonatal Care.

Autyzm można wykryć już u niemowląt

Oto 4 najwcześniejsze objawy autyzmu, które można dostrzec u niemowląt:

Brak kontaktu wzrokowego (w badanej próbie – ponad 77 proc. niemowląt; u prawidłowo rozwijającego się dziecka kontakt wzrokowy pojawia się już ok. 2.miesiąca życia i nie zanika, a jest rozwijany)

Brak reakcji na głos lub obecność opiekuna czy innej osoby (w badanej próbie – 44,5 proc.; zdrowe dziecko reaguje na głos opiekunów pomiędzy 4-6. miesiącem życia; wcześniej reaguje na dźwięki, na przykład odwraca głowę w stronę grzechotki; po 10. miesiącu życia reaguje na swoje imię)

Nadmiernie spokojne zachowanie, apatia, bierność (44,5 proc.; prawidłowo rozwijające się dzieci są ruchliwe, reagują na bodźce z otoczenia)

Opóźnienie rozwoju motorycznego (33,6 proc.).

Inne objawy to niechęć do dotyku, nadmierna aktywność, brak reakcji na stymulowanie go, odmawianie jedzenia, przyspieszony wzrost obwodu głowy.

