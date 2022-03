Witaminy dla dzieci z żelazem – jak wybrać najlepsze i kiedy je suplementować?

Żelazo to jeden z podstawowych pierwiastków, których niedobory prowadzą do pogorszenia się stanu zdrowia. Brak żelaza w diecie skutkuje poważnymi zaburzeniami, które wpływają na rozwój dziecka. W okresach intensywnego wzrastania dość często dochodzi do niedoborów żelaza u dzieci. Ich wystąpieniu sprzyja m.in. uboga w źródła żelaza dieta. W przypadku niedoborów witamin i innych składników odżywczych podaje się m.in. suplementy diety z żelazem, które wykazują korzystny wpływ na organizm.

Rola żelaza w organizmie

Żelazo jest składnikiem niezbędnym do przebiegu podstawowych procesów fizjologicznych organizmu. Pozwala m.in. na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji poznawczych, a także reguluje przebieg procesów krwiotwórczych. Niedobór żelaza wiąże się z osłabieniem organizmu oraz wystąpieniem niedokrwistości. Jest ona najczęściej diagnozowana u dzieci pomiędzy 1. i 7. rokiem życia oraz nastolatków, w których diecie brakuje wartościowych źródeł żelaza. Wbrew pozorom, nie jest łatwo ułożyć jadłospis, który dostarczy do organizmu dziecka wszystkie składniki odżywcze, dlatego specjaliści często zalecają syrop witaminowy z żelazem, który uzupełnia niedobory podstawowych składników odżywczych.

Ważne: syrop witaminowy z żelazem oraz inne suplementy diety nie powinny być podawane w nadmiarze. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia, bo nie wpłynie to na zwiększenie skuteczności działania preparatu i poprawę stanu zdrowia dziecka, ale może zaszkodzić.

Kiedy suplementować żelazo u dzieci?

O konieczności suplementacji żelaza powinien zdecydować lekarz. Nadmiar tego pierwiastka w organizmie wpływa na stan zdrowia w równie niekorzystny sposób, jak jego niedobór.

Suplementy diety z żelazem często podawane są profilaktycznie np. niejadkom i dzieciom po przebytych chorobach, które powodowały brak apetytu. W zależności od stosowanej diety oraz trybu życia dziecka lekarz może zdecydować także o konieczności podawania leków z żelazem. Różnią się one od suplementów diety dawką żelaza.

W pierwszych miesiącach życia dziecka nie jest konieczne podawanie preparatów z żelazem w celach profilaktycznych. Karmienie naturalne lub podawanie mleka modyfikowanego w zupełności wystarczą w celu zapewnienia zdrowemu niemowlęciu optymalnej dawki witamin i minerałów. Wyjątkiem są jednak witamina D i witamina K. Witamina D powinna być podawana wszystkim niemowlętom i małym dzieciom oraz przyjmowana przez młodzież i osoby dorosłe przez cały rok, w dawce, która uzupełnia dzienne zapotrzebowanie. Witamina K podawana jest niemowlętom karmionym piersią od 8. dnia życia do ukończenia 3. miesiąca życia.

Niedobór żelaza diagnozuje lekarz na podstawie wyników badań krwi, które powinniśmy wykonywać dziecku raz w roku. Profilaktyka zdrowia pozwala na szybkie wykrycie choroby oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Objawy wskazujące na niedobór żelaza u dziecka

Jak już zostało wspomniane, suplement diety z żelazem lub lek podajemy, gdy zachodzi taka konieczność. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety oraz prowadzenia zdrowego trybu życia.

Na niedobór żelaza u dziecka wskazuje m.in.:

bladość skóry,

bladość błon śluzowych,

apatia,

samoczynne pojawianie się krwiaków i siniaków,

osłabienie.

U starszych dzieci z powodu niedoboru żelaza często występują omdlenia, ból i zawroty głowy, a także problemy z pamięcią i koncentracją. Na brak żelaza w organizmie może także wskazywać nasilone krwawienie z dziąseł i częste krwawienie z nosa.

W celu zapobiegania anemii niezbędne jest także dostarczanie do organizmu innych mikro- i makroelementów. Zaliczamy do nich m.in. kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), który także wpływa na efektywność przebiegu procesów krwiotwórczych oraz ma duże znaczenie dla zdrowia układu nerwowego. Suplement diety z żelazem powinien mieć bogaty skład, żeby w efektywny sposób uzupełniał niedobory tego pierwiastka w pożywieniu, jednak nie może zastąpić zróżnicowanej diety.

Jak wybrać najlepsze żelazo dla dziecka?

Dobre żelazo dla dziecka powinno wyróżniać się optymalnie dopasowanym do wieku składem, a także wysoką jakością. Często podawany dzieciom po 1. roku życia w celach profilaktycznych jest syrop witaminowy z żelazem. Warto podkreślić, że tego rodzaju suplementy diety pozwalają na wzbogacenie diety dziecka nie tylko w żelazo, ale także inne ważne substancje. Wśród innych, często pojawiających się składników takich syropów znajdują się m.in.:

witamina E (octan dl alfa tokoferylu),

witamina C,

amid kwasu nikotynowego (niacyna, witamina B3)

kwas pantotenowy (witamina B5),

witamina B12,

witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny).

Witamina C, inaczej kwas L-askorbinowy, zwiększa przyswajanie obecnego w suplemencie żelaza. Stosując bogatą w żelazo dietę, powinniśmy pamiętać, aby w posiłku uwzględnić źródło witaminy C. Równie ważna dla zdrowia dziecka jest m.in. witamina E, która pozwala na prawidłowy rozwój narządu wzroku i układu krążenia. Co więcej, witamina E jest silnym antyoksydantem oraz ma wpływ na zachowanie zdrowia skóry i błon śluzowych.

W przypadku niedoborów witamin u starszych dzieci możemy zdecydować się na podawanie preparatów w innej formie. Na rynku dostępne są m.in. tabletki do ssania o przyjemnym smaku owoców leśnych, które pomogą wzbogacić dietę dziecka w łatwo przyswajalne mikro- i makroelementy.

Jak suplementować preparaty z żelazem dla dzieci?

Suplementy diety oraz leki zawsze podajemy dziecku wedle wskazań lekarza lub zgodnie z dołączoną do opakowania ulotką. Nigdy nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji preparatu oraz stosować kilku suplementów o takim samym składzie jednocześnie.

Suplementy z żelazem podajemy w dawce dostosowanej do wieku lub masy ciała dziecka (w zależności od preparatu). Warto pamiętać, że preparaty dostępne w aptece dostarczają do organizmu jedynie część zalecanej dobowej dawki mikro- i makroelementów w celu uzupełnienia niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze, a nie zastąpienia ich dostarczania do organizmu wraz z dietą.

Suplementy z żelazem należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, w zamkniętym opakowaniu oraz w temperaturze pokojowej.

Żelazo w diecie dziecka

W diecie dziecka należy uwzględnić źródła żelaza hemowego (z produktów pochodzenia zwierzęcego) oraz żelaza niehemowego (z produktów roślinnych). Do pokarmów bogatych w żelazo zaliczamy m.in.:

mięso (drób, wołowina, wieprzowina, cielęcina, mięso królika)

jaja kurze,

podroby,

nasiona roślin strączkowych,

naturalne kakao,

kaszę gryczaną,

suszone morele,

orzechy.

