Co zrobić, by szybciej zasnąć? 3 skuteczne porady

Wielogodzinne kręcenie się w łóżku i przewracanie z boku na bok na nikogo nie wpływają najlepiej. Taka sytuacja najczęściej powoduje w nas złość, a negatywne emocje pobudzają wydzielanie kortyzolu, nazywanego hormonem stresu. Zdenerwowanie i zirytowani tym bardziej nie możemy zasnąć, co sprawia, że wpadamy w błędne koło. Co zrobić, by ułatwić sobie zasypianie? Okazuje się, że to wcale nie jest trudne.

Przyczyny problemów ze snem

Problemy ze snem mogą mieć różne podłoże. Najczęściej wywołują je czynniki psychiczne, spowodowane problemami rodzinnymi czy zawodowymi. Zaburzenia snu mogą być też efektem zaburzeń hormonalnych, problemów z tarczycą, zespołu niespokojnych nóg, a nawet depresji. Mogą nie tylko utrudniać zasypianie, ale i zaburzać nocny wypoczynek, powodując wielokrotne wybudzanie się w nocy.

Problemy ze snem często są też przyczyną niewłaściwych nawyków żywieniowych i nieodpowiedniego trybu życia. Brak aktywności fizycznej lub objadanie się w godzinach wieczornych w negatywny sposób wpływają na jakość snu. Jeśli nie chcemy mieć problemów ze snem, powinniśmy pilnować pór posiłków, jeść lekkie kolacje, a także pamiętać, by codziennie zażyć dawkę ruchu na świeżym powietrzu.

Jak poprawić jakość snu?

Poprawienie jakości snu wcale nie jest trudne, a zbliżający się okres letni wręcz zachęca nas, by wprowadzić kilka zmian w codziennych nawykach. Jakich?

1. Ruszaj się!

Człowiek jest istotą fizyczną, ruch zatem jest dla nas w pełni naturalny. Kanapowy tryb życia może przyczyniać się do rozwoju wielu schorzeń cywilizacyjnych, ale także obniżać jakość snu. Warto pamiętać, by każdego dnia przynajmniej 30 minut dziennie (to naprawdę niewiele) spędzić na powietrzu. Spacer do pobliskiego parku czy lasu, przejażdżka na rowerze czy choćby powrót z pracy na piechotę zamiast autobusem, mogą pozytywnie wpłynąć na naszą kondycję fizyczną i psychiczną, a także wyeliminować problemy z zasypianiem.

Ruch na świeżym powietrzu nie tylko dotlenia organizm, ale też rozładowuje napięcia z całego dnia. Dzięki temu pomaga obniżyć poziom stresu i nie powoduje kumulowania go w ciele. To bardzo dobrze działa na ciało i głowę.

2. Zwracaj uwagę na to, co jesz

Kolacja powinna być najmniej obfitym posiłkiem w ciągu dnia. Lekka kolacja, najlepiej zjedzona 2-3 godziny przed snem, nie obciąży nadmiernie żołądka i pozwoli organizmowi odpocząć. Zbyt obfity posiłek często jest przyczyną problemów ze snem. Organizm nie radzi sobie z przetrawieniem tłustej czy zbyt dużej kolacji, przez co nie może w nocy odpowiednio się zregenerować.

3. Wietrz sypialnię

Na poprawienie jakości snu wpływa również atmosfera z sypialni. W przewietrzonym pomieszczeniu przyjemniej się śpi, a ciało lepiej wypoczywa. Warto o tym pamiętać i zwracać uwagę na temperaturę w mieszkaniu. Do snu zaleca się temperaturę w zakresie 18-21 stopni, są to optymalne warunki do nocnego wypoczynku.

Oprócz regularnego wietrzenia pomieszczenia warto także pamiętać o zmianach pościeli. W miękkiej i pachnącej lawendą pościeli z naturalnych materiałów (np. lnu czy bawełny) ciało będzie lepiej wypoczywać. Zmiana pościeli przynajmniej raz w tygodniu może zatem przyczynić się do poprawy jakości snu.

