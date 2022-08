Jak długo karmić piersią? Sprawdź, jakie są zalecenia WHO

O zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w tej kwestii przypomina pacjencki serwis pacjent.gov.pl. WHO zaleca, aby mama karmiła dziecko wyłącznie piersią do końca szóstego miesiąca życia dziecka, a potem kontynuowała karmienie przez dwa lata wraz z produktami uzupełniającymi.

Ważny jest bliski kontakt matki z dzieckiem

Chodzi o to, że skład mleka matki jest idealnie dostosowany do potrzeb dziecka. A bliski kontakt matki z dzieckiem, jaki wytwarza się dzięki karmieniu piersią, wzmacnia jego poczucie bezpieczeństwa na dalsze życie. Jednocześnie serwis podkreśla, że kobiety, które nie mogą z różnych powodów karmić piersią – stale lub czasowo. Wówczas wystarczy skorzystać z dobrej jakości mleka sztucznego, które dostarczy dziecku wszystkiego, co jest mu potrzebne, aby prawidłowo się rozwijać.

Jakie są korzyści karmienia piersią?

Korzyści z karmienia piersią odnosi zarówno matka, jak i dziecko. W przypadku matki to m.in. ograniczenie ryzyka krwotoku poporodowego i niektórych nowotworów. W przypadku dziecka, mleko matki m.in.:

dostarcza optymalnych dla dziecka wartościowych składników, takich jak: białka, tłuszcze, węglowodany, mikro- i makroelementy oraz substancje biologicznie czynne – w odpowiednich stężeniach i proporcjach,

podnosi odporność dziecka,

stymuluje wzrost i dojrzewanie komórek nabłonka jelit, poprawia ich motorykę, funkcje trawienia i wchłaniania oraz zapewnia prawidłową florę bakteryjną, co chroni dziecko przed szkodliwymi drobnoustrojami w przewodzie pokarmowym.

Ponadto zmniejsza ryzyko:

cukrzycy,

otyłości,

alergii,

astmy,



nadciśnienia,

infekcji, zwłaszcza głównie układu pokarmowego, oddechowego i moczowego, a także zapalenia ucha i innych ogólnych zakażeń,

rozwoju niektórych rodzajów nowotworów, w tym białaczki limfatycznej i szpikowej,

nagłej śmierci łóżeczkowej u niemowląt,

hospitalizacji w pierwszym roku życia dziecka i związanego z nią stresu,

martwiczego zapalenia jelit u dzieci urodzonych przedwcześnie,

rozwoju posocznicy (SEPSA) u dzieci urodzonych przedwcześnie.

Ssanie piersi sprzyja ćwiczeniu mięśni twarzy i jamy ustnej, co pozytywnie wpływa na rozwój mowy u dziecka.

Czytaj też:

Torbiele w piersiach – przyczyny, objawy, czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie