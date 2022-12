Czy twoje dziecko jest wysoko wrażliwe?

Osoby wysoko wrażliwe to osoby, które czują mocniej i głębiej niż inni. Mają bardzo rozwiniętą empatię, często są wrażliwe na krzywdę innych, którą odczuwają tak, jakby dotyczyła ich samych. Takie osoby mają też mocno rozwiniętą intuicję, są wrażliwe na sztukę i muzykę, kreatywne i mają mocno rozwiniętą wyobraźnię.

Wysoka wrażliwość ma również negatywne strony, do których należą przede wszystkim problemy z radzeniem sobie ze stresem i trudności w redukowaniu napięć. Jak wynika z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia WHO, prawie 20 procent populacji mogą stanowić osoby wysoko wrażliwe.

Jak wysoka wrażliwość objawia się u dzieci?

Cecha ta dotyczy również dzieci. Wysoka wrażliwość objawia się od pierwszych lat życia i zostaje z nami do jego zakończenia. Jest to cecha nierozerwalnie związana z charakterem człowieka, której nie da się pozbyć ani zmienić. Wrażliwość na krzywdę innych, współodczuwanie, wysoko rozwinięta empatia, nadmierne reakcje emocjonalne to rzeczy, które stanowią nieodłączną część charakteru osób WWO.

U dzieci wrażliwość objawia się również w inny sposób. Takie maluchy nie muszą być wycofane ani zamknięte w sobie, nie są też nieśmiałe i nie stronią od kontaktów z innymi. Często błędnie identyfikujemy WWO z nieśmiałością, a to dwie odrębne rzeczy. Dzieci wysoko wrażliwe kierują się intuicją i zwykle mają problemy z podejmowaniem decyzji, które wynikają z tego, że zanim się na coś zdecydują, muszą rozważyć różne scenariusze. Nie zawsze sobie radzą z zadaniami, ale zadają wiele pytań, często skłaniających rodziców do refleksji. Takie dzieci mają również problem z panowaniem nad emocjami, a po ekscytującym czy obfitującym we wrażenia dniu, nie potrafią zasnąć. Łatwo przejmują stany emocjonalne innych ludzi, ale trudniej jest je im przeżyć.

Czy twoje dziecko jest WWO?

Twoje dziecko może być wysoko wrażliwe, jeśli obserwujesz, że:

kieruje się intuicją

często zadaje trudne pytania

jest inteligentne

ma problem z podejmowaniem decyzji

umie współodczuwać

jest empatyczne

przeżywa wszystko bardzo głęboko

współodczuwa stres i przejmuje emocje najbliższych

jest wrażliwe na ból

reaguje na drobne rzeczy, np. na zmiany w swoim otoczeniu

woli spokojne zabawy

ma problem z wygaszaniem emocji

ma problem z zasypianiem po ekscytującym dniu

nie lubi zmian

Czy wysoka wrażliwość wymaga terapii?

WWO to nie jest zaburzenie i samo w sobie nie wymaga terapii. Może się jednak zdarzyć tak, że dziecko nadmiernie reaguje na zmiany w swoim otoczeniu (np. pójście do przedszkola lub szkoły) i w takiej sytuacji może być konieczna konsultacja z psychologiem. Jej celem jest pomoc dziecku z zaadaptowaniem zmian i z oswojeniem się w trudnej sytuacji.

