Kara dla lekarza antyszczepionkowca. Jakie są konsekwencje nieszczepienia dzieci?

Lekarz z Opoczna obalał teorię kalendarza szczepień. Za to został ukarany przez Sąd Lekarski w Łodzi zakazem wykonywania zawodu przez rok. O niebezpieczeństwach związanych z ruchem antyszczepionkowców i o konsekwencjach nieszczepienia mówił pulmonolog prof. Tadeusz Zielonka. – Szczepienia chronią przed zachorowaniem, chronią przed zgonem. I to, że dziś wrócił ten problem, wynika z sukcesu tych szczepień. Sukces tych szczepień powoduje, że ludzie nie czują bezpośredniego zagrożenia – powiedział lekarz.

Szczepienia obowiązkowe są konieczne

Jak podkreślił lekarz, we wszystkich krajach, w których zniesiono obowiązek szczepień i są one jedynie zalecane, doszło do epidemii chorób. Co gorsza, doszło także do zgonów. Pamiętajmy, jak ważny jest tzw. parasol ochronny. Wiele małych dzieci z powodów zdrowotnych nie może przyjąć szczepionki. Osoby z jego otoczenia (inne dzieci z grupy rówieśniczej, rodzice), będące zaszczepione tworzą pewnego rodzaju tarczę ochronną dla takiego dziecka.

