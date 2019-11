Czy szczepionka przeciwko HPV jest refundowana?

Co roku w Polsce na raka szyjki macicy zapada ponad cztery tysiące kobiet, z czego w ponad połowie przypadków choroba ma skutki śmiertelne. Jedynym skutecznym sposobem, by uchronić się przed nowotworem, jest szczepionka HPV, jednak łączna suma kosztów trzech dawek to ponad tysiąc złotych. Kiedy jest najlepszy czas by ją podać i czy jest refundowana?

Dlaczego przeciwko HPV szczepi się także chłopców?

– Każdego roku w Stanach Zjednoczonych ponad 13 000 mężczyzn choruje na raka wywołanego przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Szczepienia przeciwko HPV mogą uniemożliwić rozwój większości tych nowotworów – ostrzegał w rozmowie z Wprost.pl dr Bartosz Pawlikowski, specjalista-dermatolog, wenerolog.

– HPV jest powszechnym wirusem, który zaraża zarówno mężczyzn, jak i kobiety. HPV jest tak powszechne, że 8 na 10 osób zachoruje na infekcję HPV w pewnym momencie swojego życia. W większości przypadków HPV ustępuje samoistnie. Czasami infekcje HPV nie znikają i mogą wywoływać nowotwory. Infekcje HPV mogą powodować raka w obrębie gardła, odbytu i penisa u mężczyzn. Nowotwory w tylnej części gardła przewyższają częstotliwością raka szyjki macicy jako najczęstszy typ raka spowodowany przez HPV. W odróżnieniu od raka szyjki macicy u kobiet, nie ma zalecanych testów przesiewowych na inne typy nowotworów, które wywołuje wirus HPV, więc może on nie zostać wykryty, dopóki nie spowoduje problemów zdrowotnych. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana dla dzieci w wieku 11 lub 12 lat. Chłopcy, podobnie jak dziewczęta, powinni otrzymać dwie dawki szczepionki przeciw HPV w wieku 11 lub 12 lat w celu ochrony przed rakotwórczymi zakażeniami HPV na długo przed ich narażeniem. Seria szczepionek przeciwko HPV może zostać rozpoczęta już w wieku 9 lat i powinna zakończyć się przed ukończeniem przez chłopców 13 lat. Szczepienie może być rozpoczęte w późniejszym wieku np. 15 i więcej lat, ale przed rozpoczęciem współżycia. Szczepionka przeciw HPV zalecana jest młodym mężczyznom do 21. roku życia – tłumaczy lekarz.