Jak sprawić, by dziecko przestało bać się szczepień? 5 kroków

„Fobia igłowa” na ogół zaczyna się od około piątego roku życia i może trwać do dorosłości. Może stanowić barierę w dostępie do opieki zdrowotnej i leczenia. Dlatego ważne jest, aby na wczesnym etapie życia wyrobić sobie pozytywne nastawienie do zabiegów z użyciem igieł, zwłaszcza szczepień.

Poniższy przewodnik przedstawia strategię, która pomoże uczynić szczepienie pozytywnym doświadczeniem dla twojego dziecka. Opiera się na tak zwanym pełnym szacunku podejściu do opieki zdrowotnej zorientowanej na dziecko. Skupia się to na rozwijaniu przez rodzica i pracownika służby zdrowia relacji opartych na współpracy z dzieckiem, a nie na wykorzystaniu autorytetu lub przekupstwa.

5 kroków, które ułatwią dziecku akceptację szczepienia