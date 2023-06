Prezes Agnieszka Leszczyńska z Angelini z nagrodą ShEO w kategorii Lider Biznesu: „Najważniejsi w kierowani firmą są ludzie”

Agnieszka Leszczyńska otrzymała nagrodę ShEO Lider Biznesu w kategorii Farmacja. – Najważniejsi w zarządzaniu firmą są ludzie; to, jak się rozwijają, jak ze sobą współpracują. Jeśli są zmotywowani, to tworzymy nowe projekty, wspólnie osiągamy sukces – podkreślała.

Pacjent czuje się tak, jakby nie był chory

Zwróciła uwagę na to, że firma Angelini ma leki w wielu obszarach terapeutycznych, jednak specjalizuje się w chorobach mózgu: psychiatrii i neurologii. – Mamy nowe molekuły działające lepiej, skuteczniej lub tak samo skutecznie jak te, które już są na rynku, ale przede wszystkim są one bezpiecznie, dzięki nim pacjent może czuć się, jakby nie był pacjentem, tylko osobą zdrową. Bardzo ważne jest, żeby wrócił do społeczeństwa, do życia zawodowego, miał rodzinę.

Jestem dumna, że jesteśmy inicjatorem wielu z tych molekuł. Niektóre z nich sami wymyśliliśmy i je produkujemy; inne pozyskaliśmy z rynku, jednak na pewno są to innowacje w dziedzinie mózgu, a mózg jest najbardziej niezbadanym organem człowieka – zaznacza prezes Leszczyńska.

Kobiety w farmacji

Mówiła też, czy łatwo jest być kobietą w biznesie farmaceutycznym. – W moim zespole mamy parytet, połowa to mężczyźni, połowa kobiety; w zarządzie jest jeden mężczyzna i dwie kobiety. Miałam przyjemność i szczęście pracować ze znakomitymi mentorami, zarówno kobietami jak mężczyznami, którzy nie zwracali uwagę na płeć; ja też nie zwracam na to uwagi, natomiast mocno kibicuję kobietom, żeby się przebijały, szczególnie w mniejszych firmach, mniejszych miejscowościach, gdzie nie jest to takie oczywiste, że kobieta może zarządzać firmą – mówiła. Podkreśliła też, że nagroda ShEO to dla niej „dodanie skrzydeł”, ale też wielkie zobowiązanie i wyzwanie.

– Cieszę się, że ktoś zauważył, że coś robimy dobrze, nie tylko ja jako osoba zarządzająca, tylko cała firma. Pomagamy pacjentom. To również wielkie zobowiązanie, które muszę konsekwentnie realizować – mówiła Agnieszka Leszczyńska.

Nagrodę w kategorii Liderka Biznesu w kategorii Farmacja otrzymała również Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland. Nagrodę w kategorii Lider Biznesu Wyroby Medyczne otrzymała Sylwia Borowska-Kurek, prezes zarządu Abbott Laboratories Poland i Abbot Medical.

