Koronawirus we Włoszech. Władze poinformowały o 3 kolejnych ofiarach śmiertelnych

Szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli przekazał, że liczba zakażonych koronawirusem we Włoszech wynosi obecnie 322. Ponadto, przekazał informację o kolejnych ofiarach śmiertelnych - z powodu zakażenia w kraju zmarło już 10 osób. Trzy odnotowane dzisiaj ofiary śmiertelne to osoby powyżej 80. roku życia. Wszystkie mieszkały w Lombardii.

Koronawirus w Europie

Przypadek zakażenia koronawirusem został wykryty we wtorek 25 lutego w Katalonii, jak donosi Departament Zdrowia z Katalonii. To 36-letnia Włoszka mieszkająca w Barcelonie, która w ostatnich dniach podróżowała do północnych Włoch. To czwarty potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Hiszpanii, jednak trzy pozostałe stwierdzono na wyspach – dwa na Teneryfie i jeden na Majorce. O przypadku zakażenia poinformowały również władze Szwajcarii. Ministerstwo zdrowia przekazało, że chodzi o osobę, która zamieszkuje kanton Ticino będący na granicy z Włochami.

Dziś przypadki zarażenia koronawirusem potwierdziły Chorwacja i Austria. W Chorwacji zakażony jest mężczyzna, który był w Mediolanie od 19 do 21 lutego. Przebywał w izolatce w uniwersyteckim szpitalu chorób zakaźnych w Zagrzebiu, a jego stan jest określany jako dobry. W Austrii zakażonych jest dwóch mieszkańców Innsbrucka. Jedna z nich pochodzi z Lombardii.

