Izrael wprowadza 14-dniową kwarantannę dla wszystkich podróżnych, którzy wcześniej byli we Włoszech

Osoby wjeżdżające do Izraela, które od dnia 13 lutego przebywały na terenie Włoch zostaną poddane obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Kwarantanna dotyczy wszystkich podróżnych, którzy wcześniej byli we Włoszech niezależnie od ich obywatelstwa. Dotknie również Polaków przyjeżdżających do Izraela turystycznie.