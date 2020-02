Imprezy masowe w Polsce zostaną tymczasowo odwołane? Apel szefa Naczelnej Rady Lekarskiej

Prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zarekomendował premierowi odwołanie wszelkich imprez masowych, aby redukować możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa. „W imieniu środowiska lekarskiego zwracam się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie naszych rekomendacji, by: jak najszybciej został wprowadzony zakaz organizacji imprez masowych, nastąpiło odwołanie zbliżających się imprez, a także zdecydowano o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na tego typu wydarzenia. Im szybciej ograniczymy możliwości rozprzestrzeniania się wirusa – m.in. minimalizując liczbę potencjalnych kontaktów, które sprzyjają szybkiemu roznoszeniu infekcji – tym lepiej” – wyjaśnił. Według profesora organizatorzy wszelkich wydarzeń takich jak koncerty, konferencje czy wystawy powinni odwołać je do momentu uspokojenia sytuacji w Europie.

Wojewodowie analizują sytuację

Premier Mateusz Morawiecki zlecił rano wojewodom analizę wszystkich zapowiedzianych na najbliższe tygodnie imprez masowych. W ciągu kilkunastu godzin wojewodowie podejmą decyzje w tej sprawie. Na chwilę obecną wiadomo, że Polski Związek Badmintona zdecydował się na odwołanie marcowego turnieju Polish Open 2020 w Krakowie. Z kolei wojewoda śląski wprowadził zakaz udziału publiczności w tegorocznym Intel Extreme Masters w Katowicach. Na świecie odwołano m.in. Międzynarodowy Salon Motoryzacyjny w Genewie oraz obrady Komisji Weneckiej.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał oświadczenie, w którym podkreślono, że organizacja imprez masowych w Polsce jest nadal analizowana jest pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa. – Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje w tej sprawie do głównego inspektora sanitarnego – zaznaczono.

Do tej pory w Polsce nie ma ani jednego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem.

