NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z poniedziałku 2 marca

Śledzimy na bieżąco napływające ze świata i Polski doniesienia i relacjonujemy je dla Państwa. Dotychczas w Polsce nie zanotowano żadnego przypadku choroby Covid-19 wywoływanej przez nowy koronawirus.

9.45 Katedra w Mediolanie ponownie otwarta dla turystów



Jeden z najsławniejszych zabytków Mediolanu, katedra Duomo została ponownie otwarta po okresie zamknięcia z powodu obaw wywołanych epidemią koronawirusa.



W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej katedry czytamy, że katedra będzie otwarta codziennie od 9:00 do 18:00, dodając, że zostaną podjęte działania w celu „uniknięcia tłumów ludzi”.



Do niedzieli we Włoszech oficjalnie potwierdzono 34 zgony z powodu zakażenia koronawirusem. 9.37 Zakończyło się spotkanie prezydenta z członkami rządu ws. koronawirusa



W BBN zakończyło się spotkanie Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim oraz szefem KPRM Michałem Dworczykiem.



Na konferencji prasowej po spotkaniu prezydent potwierdził, że wciąż w Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. Prezydent apelował do polityków, żeby nie wykorzystywać epidemii koronawirusa do „walki politycznej i połajanek politycznych”.



Po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki i ministrowie udali się do Sejmu, żeby wziąć udział w nadzwyczajnym posiedzeniu. 9.30 10 nowych przypadków koronawirusa w Kuwejcie



Ministerstwo Zdrowia w Kuwejcie ogłosiło 10 nowych przypadków zakażenia wirusem COVID-19. W Kuwejcie oficjalnie potwierdzono 56 przypadków zakażenia koronawirusem. 9.20 Posiedzenie Komisji Zdrowia w Sejmie



– W trybie pilnym wnoszę o likwidację Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli w sprawie choroby, w której ani jeden przypadek się nie pojawił nie wystarczy minister zdrowia, tylko trzeba zwoływać Sejm, to po co nam minister zdrowia? – mówił Janusz Korwin -Mikke na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w poniedziałek 2 marca.



– Wprowadzacie bezterminowe przepisy, które przypominają stan wojenny – stwierdziła posłanka Katarzyna Lubnauer.



Posłowie opozycji zgłaszali, że tak poważne zmiany w prawie nie powinny być obdarowane na posiedzeniu jedynie Komisji Zdrowia i to w tak szybkim tempie. 9.10 Banki centralne wkraczają do akcji ws. koronawirusa



Luzowanie przez banki centralne okazuje się jedynym panaceum na kolejne tarapaty światowej gospodarki i rynków finansowych wywołane koronawirusem.



Banki centralne wkraczają do akcji. Co czeka nas w tym tygodniu na rynkach? 9.05 W BBN rozpoczęło się spotkanie prezydenta z członkami rządu ws. koronawirusa



W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się spotkanie Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim oraz szefem KPRM Michałem Dworczykiem. 8.59 W Sejmie rozpoczęło się posiedzenie komisji zdrowia, która ma zająć się projektem rządowej specustawy ws. koronawirusa. Ustawa przewiduje m.in. obowiązkową kwarantannę.



Komisja rozpatrzy także dwa poselskie projekty ustawy ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.



Koronawirus. Posłowie przygotowali projekt ustawy. Przewiduje m.in. obowiązkową kwarantannę 8.50 Kolejne dwa przypadki koronawirusa na Białorusi?



Władze Białorusi poinformowały o kolejnych dwóch możliwych zakażeniach koronawirusem w tym kraju. Chodzi o kobietę, która podróżowała do Włoch i mężczyznę, który miał kontakt z zakażoną osobą.



Do tej pory na Białorusi potwierdzono oficjalnie jeden przypadek zakażenia. 8.41 Azjatyckie rynki odbijają od dna



Główne indeksy na azjatyckich giełdach pozytywnie reagują na rosnącą liczbę osób wyleczonych z koronawirusa oraz spadającą zachorowalność.



Azjatyckie rynki odbijają się od dna 8.33 Minister Zdrowia reaguje na skargi pacjentki



Łukasz Szumowski odniósł się do sprawy Anny Morawskiej z Krotoszyna, która twierdzi, że czekała 88 godzin na wyniki testów na zakażenie koronawirusem. Zdaniem ministra zdrowia w tym przypadku zawiódł człowiek.



Pacjentka z podejrzeniem koronawirusa skarżyła się na procedury. Minister zdrowia reaguje 8.27 Wizyta prezydenta Chin w Japonii odwołana



Jak informują światowe media powołując się na zaznajomione ze sprawą źródło, zaplanowana na początek kwietnia wizyta państwowa prezydenta Chin Xi Jinpinga w Japonii zostanie przesunięta z uwagi na panującą epidemię koronawirusa. 8.21 Australijski minister apeluje o niepodawanie sobie rąk na powitanie



W poniedziałek 2 marca Australia potwierdziła pierwszy przypadek, w którym do zakażenia koronawirusem doszło na terenie tego kraju. Wcześniej zakażeni pacjenci przybywali do Australii z zagranicy.



Wirus został przeniesiony z pacjenta na lekarza w Nowej Południowej Walii. W związku z tym minister zdrowia tego stanu Brad Hazzard zalecił, żeby mieszkańcy przestali ściskać na powitanie dłonie, a zamiast tego raczej klepali się po plecach.



Australia odnotowała 29 potwierdzonych przypadków Covid-19. Jedna osoba zmarła. 8.01 Nike zamyka główną siedzibę w Europie



Jak donoszą media, firma Nike zamyka swoją główną europejską siedzibę w Holandii po tym, jak jeden z pracowników został zakażony koronawirusem.



Biuro w Hilversum ma zostać zdezynfekowane. W siedzibie pracuje około 2000 pracowników Nike z 80 krajów. Firma nie komentuje na razie sprawy.



W Holandii potwierdzono 10 zakażeń koronawirusem. 7:51 Andrzej Duda weźmie udział w dzisiejszym posiedzeniu Sejmu



Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował na antenie TVN24, że Andrzej Duda weźmie udział w dzisiejszym posiedzeniu Sejmu.



twitter.com 7.33 Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu ws. koronawirusa



O 10:00 Sejm zbierze się na dodatkowym posiedzeniu, o które wnioskował prezydent Andrzej Duda. W porządku obrad tylko jeden punkt: informacja rządu o podjętych działaniach i o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i Europie.



Debata w tej sprawie planowo ma potrwać 3 godziny, do 13:00. 7.29 Dwa pierwsze przypadki koronawirusa w Indonezji.



Dwóch obywateli Indonezji uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. To pierwsze dwa potwierdzone przypadki chorych w tym kraju.



Jak poinformował prezydent Joko Widodo, dwie pacjentki: 64-letnia kobieta i jej 31-letnia córka miały kontakt z obywatelem Japonii, który niedawno odwiedził Indonezję.



Obie pacjentki były hospitalizowane. 7.22 Rzecznik rządu przypomina, że w Polsce obecnie nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zachorowania.



twitter.com 7.10 O godzinie 8:45 posłowie z Komisji Zdrowia zajmą się projektem ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu koronawirusa. 38-stronnicowy dokument zawiera m.in. plan działania na wypadek wystąpienia w Polsce epidemii.



Koronawirus. Posłowie przygotowali projekt ustawy. Przewiduje m.in. obowiązkową kwarantannę 7.08 Spotkanie polskich władz w BBN-ie.

W poniedziałek 2 marca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się spotkanie dotyczące koronawirusa, w którym udział wzięli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski, szefa MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef KPRM Michał Dworczyk. 7.05 Koronawirus rozprzestrzenia się w Europie i na świecie. Śledzimy na bieżąco rozwój sytuacji związanej z epidemią i relacjonujemy ją dla Państwa.