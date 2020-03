Koronawirus dotarł do kolejnych europejskich krajów. Pierwsze przypadki w Portugalii

Portugalskie władze przekazały, że w kraju odnotowano dwa pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. Chodzi o 60-letniego lekarza, który w lutym przebywał we Włoszech oraz 33-letniego mężczyznę, który podróżował po Hiszpanii. Obaj pacjenci przebywają w szpitalu w Porto. Minister zdrowia Belgii Maggie De Block poinformowała o sześciu nowych przypadkach zakażenia w tym kraju. Wszystkie przypadki zostały wykryte w weekend, wszyscy pacjenci wrócili z północnym Włoch. Jeden nowy przypadek pojawił się także w Chorwacji – w Rijece. Dwa nowe przypadki zakażenia odnotowano w Hiszpanii, a dokładniej w Barcelonie – zakażone to 40-latka i 37-latka, które miały kontakt z obywatelem z Niemiec, u którego także zdiagnozowano koronawirusa.

Jeden przypadek zakażenia odnotowano w Andorze – 20-letni mężczyzna wrócił niedawno z Mediolanu. Według władz Andory pacjent jest w dobrym stanie. We Włoszech, gdzie do tej pory zakażonych jest już 1704 pacjentów i zmarło 26 osób, zdiagnozowano trzy nowe przypadki: jeden z pacjentów to lokalny polityk z Lombardii – Alessandro Mattinzoli. W związku z epidemią koronawirusa władze zaleciły osobom powyżej 65 roku życia, aby pozostały w domach i nie wychodziły przez najbliższe 2-3 tygodnie.

W Polsce nie ma koronawirusa

W poniedziałek 2 marca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie dotyczące koronawirusa, w którym udział wzięli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski, szefa MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef KPRM Michał Dworczyk. Po zakończeniu rozmów zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której Andrzej Duda ogłosił, że nadal nie mamy w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa.

