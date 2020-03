Koronawirus. Problemy polskich siatkarzy w Lidze Mistrzów. „Odwołujemy wyjazd do Włoch”

5 marca Jastrzębski Węgiel ma się zmierzyć w kolejnym etapie rozgrywek z włoskim klubem Itas Trentino w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Prezes klubu Adam Gorol wystąpił do organizacji oraz rywali z prośbą o przełożenie spotkania na neutralny grunt np do Austrii. Prośba nie została jednak spełniona. CEV przekazało, że mecz zostanie rozegrany zgodnie z planem. Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej przekazała, że miejsce, w którym ma się odbyć ćwierćfinał LM nie jest objęte zagrożeniem (chodzi o region Trydentu-Górnej Adygi).

„Wystąpiliśmy do klubu Trentino Itas z propozycją rozegrania obu meczów ćwierćfinału Ligi Mistrzów na neutralnym terenie. W ciągu dnia udało nam się uzyskać i potwierdzić co najmniej jedną dostępną lokalizację w Austrii, gdzie takowe mecze mogłyby się odbyć; prowadziliśmy komunikację trójstronną na linii: klub z Trento, CEV, Jastrzębski Węgiel. Z uwagi na wnioski i obawy zawodników wynikające z zagrożeń związanych z panującą na terenie północnych Włoch epidemią koronawirusa, nasz klub podtrzymał swoje stanowisko dotyczące przeniesienia rywalizacji w inne miejsce” – przekazał w oświadczeniu Adam Gorol, prezes zarządu KS Jastrzębski Węgiel.

Rozmowy nie przyniosły jednak żadnych rezultatów

Władze klubu Trentino chcą rozgrywać mecz we własnej hali powołując się na stanowisko włoskiego rządu, który nie wprowadził żadnych obostrzeń ograniczających poruszanie się na terytorium Włoch. „W tej sytuacji, mając w szczególności na uwadze obawy i dyskomfort naszego zespołu, nie wykluczając możliwości ewentualnej kwarantanny naszych zawodników i sztabu szkoleniowego, co skutkowałoby brakiem możliwości dalszego uczestnictwa naszego zespołu w rozgrywkach krajowych, jako prezes zarządu Klubu, uwzględniając czysto ludzkie argumenty zawodników, podjąłem decyzję o odwołaniu wyjazdu naszej drużyny na mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów nr 5-003 z Trentino Itas w Trento” - przekazał Adam Gorol. Jednocześnie Jastrzębski Węgiel podtrzymał gotowość do rozegrania dwumeczu w Jastrzębiu-Zdroju lub na neutralnym terenie.

Mecz Jastrzębskiego Węgla z Trentino jest planowany na 5 marca na godzinę 20:30 a rewanż ma się odbyć 12 marca o 18:00 w Jastrzębiu.

