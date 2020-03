Koronawirus na świecie. Pierwsza ofiara śmiertelna w Hiszpanii, ponad 2500 zakażonych we Włoszech

Do tej pory koronawirus dotarł do 80 krajów na kilku kontynentach. Na całym świecie odnotowano 93186 przypadków zakażania koronawirusem. Z powodu powikłań po wywołanej nim chorobie COVID-19 zmarły 3203 osoby. Lekarzom udało się wyleczyć 50973 osoby. Z powodu koronawirusa najwięcej osób zmarło w Chinach (2981), Włoszech (79), Iranie (77) oraz Korei Południowej (33).

Do tej pory lekarzom udało się wyleczyć 50973 osoby. Szef ochrony cywilnej Włoch Angelo Borrelli przekazał, że w przyszłym tygodniu będzie można stwierdzić, czy zastosowane środki bezpieczeństwa przyniosły skutek. Do tej pory do 80 proc. zachorowań doszło na północy Włoch - w Lombardii, Emilii Romanii i Wenecji Euganejskiej. Od początku epidemii w tym kraju zmarło 79 osób - w zdecydowanej większości były to osoby starsze, które cierpiały na inne groźne choroby.

Szefowa wydziału zdrowia Walencji Ana Barcelo przekazała informację o pierwszej ofierze śmiertelnej w Hiszpanii. Mężczyzna zmarł w szpitalu w Hiszpanii. Szef rządowego Centrum Koordynacji Ostrzegania i Nagłych Przypadków Medycznych (CCAES) w Madrycie Fernando Simon poinformował o zamknięciu wielu wydarzeń sportowych dla publiczności. Do tej pory w Hiszpanii zdiagnozowano 165 przypadków zakażenia koronawirusem, stan 3 osób jest określany jako ciężki.

