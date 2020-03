Prezydent Duda o koronawirusie: To, że będą zgony, jest w zasadzie pewne

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem prezydenta odbyła się narada dotycząca działań w związku z walką z koronawirusem. Andrzej Duda odwiedził następnie punkt kontroli sanitarnej na granicy w podszczecińskim Kołbaskowie. – Apeluję do wszystkich moich rodaków, wobec których zastosowano kwarantannę, by traktować to poważnie. To jest kwestia Państwa zdrowia, a także zdrowia innych – podkreślił prezydent podczas briefingu prasowego po spotkaniu. – Mam informację od Komendanta Wojewódzkiego Policji, że dzisiaj miały miejsce pierwsze wizyty u osób, u których zarządzono kwarantannę i niestety są przykłady, że ludzie tej kwarantanny nie przestrzegają – mówił prezydent

Zaapelował także, by wspierać osoby, które zostały poddane kwarantannie, aby mogły jej dotrzymać. – Przez kontakt telefoniczny nie można się zarazić, ale można dowiedzieć się, czy dana osoba czegoś potrzebuje, czy coś jej kupić, przynieść, zostawić pod drzwiami – wyjaśniał Andrzej Duda.

Prezydent zwracał uwagę, że zachodniopomorskie to szczególne województwo, które musi ochraniać wszystkie rodzaje granic: morską, rzeczną oraz lądową. Podkreślił przy tym, że służby skutecznie strzegą bezpieczeństwa obywateli poprzez strzeżenie granic. – Niestety, musimy być przygotowani na najgorsze. To, że w związku z zakażeniem koronawirusem będzie dochodziło do zgonów, jest niestety pewne – dodał prezydent Duda podczas wizyty w Szczecinie.

