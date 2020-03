Koronawirus dotarł na Podlasie. Zarażony mężczyzna to członek zespołu black metalowego

We wtorek 17 marca potwierdzony został pierwszy przypadek koronawirusa na Podlasiu. Oznacza to, że zachorowania na COVID-19 odnotowano już we wszystkich województwach kraju. Według najnowszych danych w Polsce zdiagnozowano 246 pacjentów z SARS-CoV-2, pięć spośród tych osób zmarło.

Jak informuje „Super Express”, pacjent z Podlasia sam się ujawnił. Jak się okazuje, jest nim Krzysztof Drabikowski, członek black metalowego zespołu Batushka. „Prekursor na Podlasiu” – napisał muzyk na Instagramie, dodając hasztag #stayhome. Do wpisu dołączył fotografię wykonaną w szpitalu zakaźnym. Pozuje na niej w towarzystwie osoby w kombinezonie ochronnym. Dziennikarze „Super Expressu” skontaktowali się z mężczyzną. Jest lekko zmęczony i ma kaszel. Rodzina muzyka została objęta nadzorem epidemiologicznym.

Internauci życzyli Krzysztofowi Drabikowskiemu szybkiego powrotu do zdrowia. Inni jednak odebrali post muzyka jako niestosowny. „Rzeczywiście jest się czym chwalić”, „Masz się czym chwalić” – komentowali. „Raczej ostrzegać, by inni uważali” – odpowiedział Drabikowski. Jak podaje Onet, muzyk był w marcu w Londynie i Paryżu. Niewykluczone, że to tam zaraził się koronawirusem.

Czytaj także:

Koronawirus. Chciała poinformować dziadka o zaręczynach, mężczyzna jest odizolowany. Wzruszająca scena