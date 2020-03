NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z czwartku 19 marca

Na bieżąco śledzimy sytuację w kraju i na świecie i relacjonujemy ją dla Państwa.

8:28 Łukasz Szumowski: Nie ma nowych zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Jedno, najważniejsze pozostaje. Zostańmy w domach. Postarajmy się spowolnić tempo wzrostu wirusa 8:19 Minister zdrowia w Trójce: W ciągu doby wykonujemy ok 1,5 tys. testów. Mamy już wykonanych 10 tys. testów. Bardzo szybko rozszerzamy bazę laboratoriów. Do laboratoriów trafiło już ok. 50 tys. testów. Przepustowość laboratoriów rośnie. Mamy możliwość dziennego testowania ponad 3 tys. próbek. Pamiętajmy, że test ma sens, kiedy mija siódmy dzień od kontaktu z zakażonym 8:18 Tomasz Terlikowski ocenia spór o datę wyborów prezydenckich:



twitter.com 8:08 – My, ludzie rządu zajmujemy się teraz wieloma dramatycznie ważnymi, dramatycznie pilnymi problemami. Apelowałbym do polityków opozycji, żeby przestali odwracać naszą uwagę i skupiali się na tematach zastępczych. W tym momencie temat przesunięcia terminu wyborów jest dla mnie w oczywisty sposób tematem zastępczym – mówił Jarosław Gowin w Polskim Radiu 24 8:04 W następnym tygodniu planowane jest posiedzenie Sejmu. – Posiedzenie Sejmu to jest decyzja marszałek Sejmu. W tej chwili wiem, że prezydium Sejmu dyskutowało nad możliwościami przeprowadzenia w sposób bezpieczny i dla pracowników Sejmu i parlamentarzystów takiego posiedzenia. Myślę, że jak już ostateczne decyzje zapadną co do formuły i wszystkich rozwiązań organizacyjnych, które będą przyjęte, to wtedy Kancelaria Sejmu poinformuje o szczegółach tego posiedzenia – stwierdził Michał Dworczyk w „Salonie politycznym Trójki” 7:55 - Obecnie ok. 2500 żołnierzy i pół tysiąca jednostek sprzętu jest zaangażowanych w walkę z epidemią - mówi Mariusz Błaszczak w rozmowie z "Super Expressem"



twitter.com 7:44 Jak podaje "The Times",tzw. Państwo Islamskie ostrzega swoich członków, aby z powodu pandemii koronawirusa nie wyjeżdżali do Europy na dżihad. Organizacja terrorystyczna radzi „trzymać się z dala od ziemi, na której wybuchła epidemia”. Bojownikom nakazno także regularne mycie rąk oraz zakrywanie ust podczas ziewania, kichania oraz kaszlu. Co ciekawe, przywódcy ISIS nie odwołują się do wytycznych WHO, ale wskazówek proroka Mahometa - plaga jest męką zesłaną przez Allaha, a choroby uderzają z jego nakazu 7:24 Niestety nie wszyscy potrafią dostosować się do próśb o pozostanie w domach. Na warszawskich bulwarach wiślanych - mimo licznych apeli - można było spotkać grupki młodzieży



facebook.com 7:18 Według UNESCO, z powodu pandemii 850 milionów uczniów nie chodzi do szkoły. To połowa wszystkich uczniów na świecie 7:15 Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki wezmą dziś udział w posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w formule telekonferencji 7:11 Izrael zamknął swoje granice dla wszystkich obcokrajowców, chcąc ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w tym kraju 7:04 Przejmujące zdjęcie z Włoch



twitter.com 6:58 Zespół Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – we współpracy z zespołem NIZP-PZH w Warszawie – wyizolował i scharakteryzował wirusa SARS-CoV-2 z próbki pobranej od pierwszego pacjenta z Polski, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem



Polscy naukowcy wyizolowali koronawirusa z próbki pacjenta zero 6:51 Prezydent USA podpisał w środę pakiet pomocowy na czas epidemii koronawirusa. Przewiduje on m.in. darmowe testy na COVID-19 i płatny 10-dniowy urlop chorobowy dla niektórych zatrudnionych zakażonych



Koronawirus. Pakiet pomocowy w USA. Darmowe testy na COVID-19 i płatny urlop chorobowy 6:47 Mimo alarmujących danych z Włoch o wzrastającej liczbie zakażeń koronawirusem i ofiar śmiertelnych, wielu obywateli nadal nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Według władz ponad 40 tys. osób złamało zasady kwarantanny



Koronawirus we Włoszech. Ponad 40 tys. osób złamało zasady kwarantanny 6:42 Tymczasem w Bangladeszu odbyły się masowe modlitwy



twitter.com 6:31 W chińskim Wuhan, uważanym za centrum epidemii koronawirusa, nie stwierdzono w środę żadnego nowego przypadku zakażenia. Zdarzyło się to po raz pierwszy od początku epidemii 6:27 Od piątku Wielka Brytania zamyka wszystkie szkoły. Na Wyspach stwierdzono dotąd 2626 przypadków zakażenia, zmarły 104 osoby 6:15 Na całym świecie zakażonych zostało 219 345 osób. Z powodu choroby COVID-19 zmarło 8969 pacjentów. Są też dobre wieści - udało się wyleczyć 85 745 osób.

