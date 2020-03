Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce

Najnowsze dane o ilości osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa, przekazało w czwartek 19 marca w godzinach porannych Ministerstwo Zdrowia. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u kolejnych 18 osób. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusem w Polsce wynosi 305, 5 osób zmarło. Oznacza to, że w Polsce znajduje się 300 osób hospitalizowanych ze względu na zarażenie koronawirusem.

Nowe, potwierdzone przypadki dotyczą:

6 osób z województwa śląskiego

6 osób z województwa łódzkiego

3 osób z województwa lubelskiego



1 osoby z województwa opolskiego

1 osoby z województwa wielkopolskiego



1 osoby z województwa świętokrzyskiego

Co wiemy o nowych pacjentach?

W Wielkopolsce nowy zakażony to młody mężczyzna, zamieszkały tymczasowo w powiecie poznańskim. W stanie dobrym przebywa aktualnie w kwarantannie w Poznaniu. Zakażenie miało związek z kontaktem z osobami z kraju transmisji koronawirusa. Pacjent ze świętokrzyskiego to również młody mężczyzna, a jego stan jest określany jako dobry. Osoba z koronawirusem z Opola to kobieta w starszym wieku, która miała wcześniej kontakt z osobą zakażoną COVID-19. Kobieta jest hospitalizowana w szpitalu monoprofilowym w Kędzierzynie-Koźlu, jej stan jest dobry. - Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem dotyczą: jednej osoby w sile wieku z powiatu chełmskiego, jednej osoby w średnim wieku z powiatu lubelskiego i jednej osoby w sile wieku z powiatu kozienickiego - informuje w rozmowie z Onetem Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego. Sześć kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem w Łódzkiem to dwaj mężczyźni w średnim wieku, młoda kobieta i trzy kobiety w średnim wieku. Wszyscy mieli bezpośrednie kontakty z osobami zakażonymi.

Raport resortu



Z raportu udostępnionego w środę po godzinie 20 wynika, że w Polsce obecnie jest 923 hospitalizowanych pacjentów z powodu podejrzenia koronawirusa. 21 993 osoby objęto kwarantanną, a 35 192 osoby zostały zgłoszone do kwarantanny po tym, jak wróciły do kraju. Przypomnijmy, od pewnego czasu obowiązek 14-dniowej izolacji dotyczy wszystkich, którzy wracają z zagranicznych podróży. Najwięcej, bo aż 40 110 osób objęto nadzorem epidemiologicznym.

Czytaj także:

Świetna wiadomość z Chin. W Wuhan nie stwierdzono żadnego nowego przypadku koronawirusa