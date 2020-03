Koronawirus na świecie. Krystyna Pawłowicz: Nie oglądajmy się na innych

„Byliśmy już bezsilni w wielu sferach życia i decyzji, zastępowani u siebie inicjatywami i interesami zewnętrznymi silniejszych” – napisała Krystyna Pawłowicz w mediach społecznościowych. „Zaraza pokazuje jednak, że możemy jednak odtworzyć swe własne państwo, przejąć w nim inicjatywę i w czasach zagrożeń bronić się. Nie oglądajmy się na innych” – przekonywała sędzia Trybunału Konstytucyjnego w dalszej części wpisu, odnosząc się do sytuacji wywołanej przez rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa.

Łukasz Szumowski: W ciągu doby wykonujemy ok. 1,5 tys. testów

Minister zdrowia w czwartek 19 marca był telefonicznym gościem w radiowej Trójce. Głównym tematem rozmowy była epidemia koronawirusa w Polsce. Łukasz Szumowski zapewniał, że w kraju wykonuje się odpowiednią liczbę testów na COVID-19. – W ciągu doby wykonujemy ok. 1,5 tys. testów. Mamy już wykonanych 10 tys. testów – mówił. – Bardzo szybko rozszerzamy bazę laboratoriów. Trafiło do nich już ok. 50 tys. testów – dodał. Minister zdrowia poinformował też, że przepustowość laboratoriów rośnie. – Mamy możliwość dziennego testowania ponad 3 tys. próbek – stwierdził.

