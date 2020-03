Zamknięta izba przyjęć w szpitalu na Banacha w Warszawie. Nieoficjalnie: Koronawirus u pracownika

Maliszewski poinformował, powołując się na pracującą w szpitalu pielęgniarkę, że zarażony koronawirusem miał być jeden z przełożonych personelu. Wcześniej chorobę COVID-19 wykryto u jego żony.

Podobne doniesienia przekazał Patryk Michalski z RMF FM. „Zamknięta izba przyjęć w szpitalu na Banacha. Nieoficjalnie, po tym jak u żony jednego z pracowników wykryto koronawirusa (wrócili kilkanaście dni temu z Włoch)” – poinformował na Twitterze. Portal rozgłośni podał, że w sprawie sytuacji w sztaplu obradował sztab kryzysowy, a ostateczna decyzja w sprawie jego funkcjonowania zależy od wojewody.

Głos w sprawie zabrali również Rezydenci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Przed godz. 13.00 poinformowali o tym, że szpital na Banacha w Warszawie został zamknięty. „Przyczyna – sytuacja epidemiczna” – podano w mediach społecznościowych. Kilkanaście minut później rezydenci OZZL przekazali kolejne informacje w sprawie. „Nie można go opuścić i do niego wejść. Wieści z linii frontu walki z koronawirusem w Polsce” – czytamy.

Będą pozwy?

Z jednym z lekarzy pracujących w szpitalu na Banacha skontaktowali się dziennikarze „Rzeczpospolitej”. – Z tego, co wiemy, mężczyzna (pracownik szpitala – red.) był tam (we Włoszech – red.) z żoną, która źle się czuła i została wysłana do domu. Czuł się dobrze i przychodził do pracy. Uczestniczył też w zebraniach z kierownikami oddziałów szpitalnych – relacjonował informator. Z ustaleń dziennika wynika, że część personelu rozważa pozwy przeciwko szpitalowi i przeciwko osobie, która miała ich zdaniem świadomie narazić ich na niebezpieczeństwo zakażenia COVID-19.

