NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z piątku 20 marca

7:15 - Wygląda, że nasza ścieżka liczby zachorowań jest łagodniejsza niż we Włoszech. Jest pewne spowolnienie narastania. Byliśmy przygotowani na jeszcze większe liczby - powiedział na antenie TVN24 wiceminister nauki Wojciech Maksymowicz 7:04 Choć okolice największych atrakcji turystycznych we Francji są puste, bulwary m.in. w Nicei czy osiedla w Paryżu są pełne ludzi. Policja zaobserwowała także tłum kupujących na lokalnych targach oraz wypoczywających na plażach. Mer Paryża zaproponowała podwyższenie kar za wychodzenie z domu bez powodu z 35-135 euro do 500 euro 6:54 Badanie, które wskazało na takie zależności, nie otrzymało jeszcze oficjalnych recenzji. Takie wiadomości w obliczu pandemii wywołują jednak poruszenie i dają nową nadzieję na ograniczenie wirusa



Niektóre grupy krwi bardziej podatne na COVID-19? Nowe badania naukowców 6:51 Prezydent USA Donald Trump odwołał zaplanowany na czerwiec szczyt G7. Biały Dom poinformował, zamiast spotkania przywódców w Camp David odbędzie jedynie wideokonferencja z ich udziałem 6:49 Rząd Hiszpanii podjął wczoraj wieczorem decyzję o zamknięciu wszystkich hoteli w kraju w związku z pandemią koronawirusa. Zakaz tymczasowej działalności obejmie też inne placówki, w których kwaterowano turystów. 6:47 Większość osób w Polsce, które zostały objęte kwarantanną, stosuje się do jej zasad. Niestety zdarzają się też przypadki osób, które świadomie je łamią. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w Sosnowcu



Sosnowiec. Rodzina złamała zasady kwarantanny i udała się na zakupy 6:35 Jakub Błaszczykowski wraz ze swoją fundacją przekazał 400 tys. zł na walkę z pandemią koronawirusa w Polsce



Niezwykły gest Błaszczykowskiego. Przekazał ogromną kwotę na walkę z pandemią koronawirusa 6:27 Również w Korei Południowej spadła wczoraj, w porównaniu z poprzednimi dniami, liczba nowych zakażeń koronawirusem - w ciągu ostatnich 24 godzin zanotowano kolejnych 87 przypadków infekcji 6:23 Dobre wieści z Chin - w ciągu ostatniej doby, podobnie jak poprzedniej, nie zarejestrowano w Chinach nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem. 39 osób zakażonych koronawirusem przyjechało do Chin z zagranicy 6:10 Do tej pory koronawirus dotarł do 181 krajów świata. Łączenie zachorowało 245 912 osób. 88 465 pacjentów udało się uratować a 10 048 zmarło.

