Melania Trump zabrała głos w sprawie pandemii koronawirusa. Padły przejmujące słowa

– Dziś chcę porozmawiać z wami o koronawirusie i o tym, co obecna sytuacja oznacza dla was i waszych rodzin. Choć teraz trzeba dokonywać zmian, to nie będziemy tak żyć wiecznie. Nasze dzieci wrócą do szkoły, ludzie wrócą do pracy, znów spotkamy się w miejscach kultu, na koncertach i imprezach sportowych – uspokajała Melania Trump na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Pierwsza Dama zwróciła się do internautów z prośbą, aby pielęgnowali relacje z najbliższymi. – Nalegam, abyście pozostali w kontakcie z rodziną i bliskimi, korzystając z czatów wideo, rozmów telefonicznych, mediów społecznościowych i innych technologii, które gwarantują bezpieczeństwo – powiedziała. – Bądźcie bezpieczni i pamiętajcie, że podczas gdy wielu z nas jest osobno, wszyscy jesteśmy w tym razem – zakończyła Melania Trump.

Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych w krótkim nagraniu wymieniła również strony, na których internauci mogą znaleźć rzetelne informacje dotyczące rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Coronavirus.gov oraz cdc.gov to źródła, w których szczegółowo opisane zostały objawy występujące u zarażonych COVID-19, charakterystyka osób, które należą do grupy największego ryzyka oraz wiele zaleceń dla kobiet w ciąży, dzieci, osób, które prowadzą firmy oraz m.in. personelu medycznego.

Koronawirus w USA – najnowszy bilans



Z najnowszych danych wynika, że w Stanach Zjednoczonych potwierdzono już ponad 14 tys. przypadków zakażenia koronawirusem, a 217 osób, u których lekarze zdiagnozowali COVID-19 zmarło. Stan kolejnych 64 pacjentów jest określany jako jako poważny lub krytyczny.

