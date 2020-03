Wprost do Ciebie

Obyś żył w ciekawych czasach – to stare, nomen omen – chińskie przysłowie nie jest bynajmniej życzeniem, lecz przekleństwem. Żyjemy w czasach nie tylko ciekawych, ale i nieco przerażających, bo nas, ludzi XXI wieku, przeraża wszystko, nad czym nie mamy kontroli. Przyzwyczailiśmy się wszak, że mamy wpływ na wszystko – życie nasze i naszych bliskich, na to, gdzie i kiedy jedziemy na urlop, z kim spędzamy wolny czas, na co wydajemy pieniądze. I nagle wszystkie te pewniki zostały zakwestionowane. Niespodziewanie, bez zapowiedzi, bez czasu na to, by w jakikolwiek sposób na nową rzeczywistość się przygotować. Koronawirus przyszedł do nas jak złodziej – niespodziewany i niechciany.

Najgorsze jest to, że nie wiemy, w jakim świecie obudzimy się jutro. Jedno jest pewne – będzie to inny świat. Czy na pewno gorszy?

Kto wie, czy – paradoksalnie – dzięki temu, co przeżywamy, świat nie spowolni. Nowa rzeczywistość sprawi, że zacieśnimy swoje więzi z bliskimi, zmniejszy konsumpcję i eksploatację świata. Sprawi, że nowe technologię będą bardziej służyć nam, niż my im.

Musimy wierzyć, że tak będzie. Tym bardziej, że na razie nie jest nam wszystkim łatwo. Wiem, że to jakaś kropla w morzu Państwa zmartwień, ale ten inny świat dotyczy także nas, dziennikarzy. Okazuje się bowiem, że w dobie koronawirusa nawet kupienie gazety w kiosku czy saloniku prasowym (z których dużą część po prostu zamknięto) może być problemem. Dlatego postanowiliśmy przygotować Państwu wydanie specjalne „Wprost”. Nie musicie już wychodzić z domu, żeby nas kupić i przeczytać. My przychodzimy do Was!

Nie wiemy, w jakim świecie obudzimy się jutro. Jedno jest pewne – będzie to inny świat

W najnowszym, elektronicznym numerze szczególnie polecam wywiad Pawła Bednarza z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. – Robię wszystko co w mojej mocy, by w Polsce nie powtórzył się włoski scenariusz – mówi minister. Z kolei Szymon Krawiec pokazuje ciemną stronę epidemii. Obok fali solidarności, w tym trudnym czasie, jaki przyszło nam przeżywać, nie brakuje pseudobiznesmenów, którzy próbują nieuczciwie zarobić na chorobie i trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się służba zdrowia.

Na koniec, ku pokrzepieniu serc, proponujemy Państwu dziesięć wywiadów o dobrych uczuciach. Jedno jest bowiem pewne – niezależnie od tego, co zmieni się w świecie po epidemii, dobre uczucia przetrwają!