17 tys. zgonów z powodu koronawirusa na świecie. Gwałtowny wzrost zachorowań w Hiszpanii i USA

Z najnowszych danych wynika, że COVID-19 zdiagnozowano u ponad 396 tys. pacjentów na całym świecie. Najwięcej chorych jest w Chinach (81 171). Z informacji, które napływają z Państwa Środka wynika, że tempo rozprzestrzeniania się epidemii na terytorium kraju znacznie spadło w porównaniu do początkowego etapu. We Włoszech zarażenie koronawirusem zdiagnozowano u ponad 63 tys. pacjentów, a liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 6 tys. Najnowsze informacje dotyczące rozwoju pandemii we Włoszech są publikowane codziennie około godz. 18.00.

Przez ostatnie dni znaczny wzrost zachorowań odnotowują Stany Zjednoczone. Liczba pacjentów przekroczyła 46 tys., zmarło ponad 580 osób. Niepokojące informacje napływają z Hiszpanii. Tylko dzisiaj lekarze potwierdzili ponad 4,5 tys. przypadków (łącznie 39,6 tys.) i stwierdzili 385 zgonów, co podniosło bilans ofiar śmiertelnych do 2 696.

W Niemczech we wtorek 24 marca zdiagnozowano ponad 2,3 tys. nowych przypadków, zmarło dziesięć osób. Ponad 1,7 tys. nowych zachorowań potwierdzili także lekarze Iranu. Bilans ofiar śmiertelnym w tym kraju wzrósł do 1934. Ostatnim państwem, na którego terenie zdiagnozowano więcej niż 10 tys. zakażonych jest Francja. W kraju tym jest 19 856 pacjentów zmagających się z COVID-19. Łącznie zmarło 860.

