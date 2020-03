5 mln zł od resortu nauki na urządzenie do wentylacji 2 pacjentów jednym respiratorem

„Sieć badawcza Łukasiewicz i Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN pracują nad produkcją urządzenia umożliwiającego wentylację dwóch pacjentów przy użyciu jednego respiratora. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie sprzętu medycznego w leczeniu koronawirusa. Ministerstwo nauki przekazało na ten unikalny w skali świata projekt 5 milionów złotych” – poinformował we wtorek minister nauki Jarosław Gowin. Film, na którym to deklaruje, ukazał się na mediach społecznościowych resortu nauki”.

Kierownik projektu prof. Marek Darowski z IBIB PAN poinformował, że w sytuacji pandemii koronawirusa na całym świecie brakuje respiratorów.

Tymczasem – jak podsumował dr inż. Krzysztof Zieliński z IBIB PAN – urządzenie Ventil pozwala za pomocą jednego respiratora wentylować niezależnie albo dwa płuca jednego pacjenta, albo dwóch pacjentów jednocześnie.

Dyrektor IBIB PAN prof. Adam Liebert podsumował, że badacze zwrócili się do ministra nauki, aby sfinansował małoseryjną produkcję urządzenia Ventil. “Ta propozycja spotkała się z bardzo szybką decyzją pana ministra, otrzymaliśmy kwotę 5 mln zł na dofinansowanie działań zmierzających do wyprodukowania stu sztuk” – podsumował.

Z kolei prof. Marek Darowski dodał, że na to urządzenie jest patent zarówno w kraju, jak i za granicą.

“Byłoby dobrze, gdyby w każdej klinice do każdego respiratora takie urządzenie się pojawiło. Tak, żeby lekarze w sytuacji dramatycznego wyboru, mieli możliwość podjęcia procesu mechanicznej wentylacji dwóch pacjentów zamiast jednego” – podsumował prof. Liebert.

